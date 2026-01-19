시사 전체기사

‘81세’ 우간다 무세베니 대통령 7연임 확정

입력:2026-01-19 01:23
AFP연합뉴스

동부 아프리카 우간다 대선에서 요웨리 무세베니(81·사진) 대통령이 7연임에 성공하며 우간다를 45년간 통치하게 됐다.

17일(현지시간) AP통신 등에 따르면 우간다 선거관리위원회는 무세베니 대통령이 71.65%의 득표율로 지난 15일 치러진 대선에서 승리했다고 밝혔다. 경쟁자인 가수 출신 정치인 보비 와인은 24%의 득표율을 얻었다.

1986년 1월 쿠데타로 정권을 잡은 무세베니 대통령은 1996년 최초의 직선 대통령으로 선출된 이후 6연임에 성공하며 40년간 우간다를 통치해왔다. 그는 대통령 3선 제한 폐지와 대통령 나이 상·하한 폐지 등 장기 집권을 위해 두 차례나 헌법을 개정해 비판을 받았다.

이번 선거 역시 국가 안보를 이유로 전국의 인터넷을 전면 차단한 상황에서 치러지면서 공정성 논란이 끊이지 않았다. 수도 캄팔라 등 야당 강세 지역에서는 생체인식 유권자 식별 기기가 잇따라 고장 나 투표가 지연되는 사태도 발생했다.

와인은 이날 엑스를 통해 지난밤 군인과 경찰이 자신의 집을 급습했으며 아내를 비롯한 가족이 가택 연금을 당한 가운데 자신은 탈출했다고 밝혔다. 그는 “이번 선거는 대규모 투표함 채우기 등 부정 투표가 자행된 완전한 사기”라며 선거 결과에 불복했다.

이가현 기자 hyun@kmib.co.kr

