분양가 상승 등 영향, 청약통장 가입 4년 연속 감소

지난해에만 30만명 이상 줄어

인기 지역 당첨 확률 하락도 요인

서울 시중은행에 부착돼 있는 관련 안내문. 연합뉴스

지난해 청약통장 가입자 수가 30만명 이상 감소했다. 높아진 분양가와 가점제 확대 등에 부담을 느낀 사람들이 청약을 포기한 것으로 풀이된다.



18일 한국부동산원 청약홈에 따르면 지난해 12월 31일 기준 청약통장(주택청약종합저축·청약예금·청약부금·청약저축) 전체 가입자 수는 총 2618만4107명으로 집계됐다. 전년 말(2648만5223명) 대비 30만1116명(-1.1%)이 줄어든 수치다. 2022년부터 4년째 감소세가 이어지고 있다.



청약통장 가입자 수는 집값 급등에 따른 청약 수요 증가, 청년 우대형 청약통장 신설 등으로 2022년 6월(2859만9279명) 정점을 찍은 뒤 내리막을 걸으며 지난해 말까지 240만명 이상 감소했다. 2022년 금리 인상 이후 집값이 크게 떨어진 데다 분양가 상승, 가점제 확대 등이 더해지며 청약 대신 기존 주택 시장으로 옮겨간 사람이 많아진 것이다.



강남 등 분양가상한제가 적용되는 인기 지역의 가점 커트라인이 높아 당첨 확률이 낮아진 것도 영향을 미쳤을 것으로 보인다. 지난해 11월 1순위 청약을 진행한 서울 서초구 반포래미안트리니원은 당첨자 가점 커트라인 최고점이 82점, 최저점이 70점이었다. 4인 가구 기준 만점(69점)을 받아도 탈락한다는 의미다.



다만 2024년부터 감소 폭은 2년 연속 둔화했다. 집값이 다시 오르면서 청약통장 수요가 일부 살아나고, 청약통장 소득공제 한도(연 300만원)와 신혼부부 출산 시 특별공급 혜택 확대 등 제도 변화가 나타나며 신규 가입자가 늘어난 데 따른 것으로 보인다.



정진영 기자 young@kmib.co.kr



