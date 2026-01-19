1위 TSMC ‘82조 투자’ 공세… 애타는 삼성, 2나노 확대로 대응

올 설비투자 최대 37% 확대 예고

삼성, 2나노 수율·성능 개선 집중

구글·AMD와 AI 칩 양산 논의 중



글로벌 파운드리(반도체 위탁생산) 시장점유율 1위인 대만 TSMC가 올해 설비 투자에 최대 82조원을 쏟아부을 것이라고 예고했다. 독주 체제 굳히기에 나선 것이다. 추격자 입장인 삼성전자로서는 파운드리 격차 확대에 대한 고심이 깊어질 수밖에 없는 상황이다. TSMC에 물량을 맡기지 못한 기업들을 공략하는 동시에 2·3나노(㎚·1㎚=10억분의 1m) 공정 기술 경쟁력을 끌어올리는 것이 시급하다는 평가가 나온다.



18일 반도체 업계에 따르면 TSMC는 최근 지난해 4분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 올해 설비투자 예상액을 520억~560억 달러(약 76조7000억~82조6000억원)로 전망했다. 지난해 409억 달러보다 27~37% 투자를 더 늘리겠다는 것으로, 이는 TSMC 설립 이후 최대 규모다. 월스트리트저널은 “TSMC의 투자 계획은 블록버스터급”이라고 평가했다.



반면 삼성전자는 파운드리 시장점유율 2위 사업자지만, 최근 몇 년 간 수조원대 적자를 내는 실정이다. 증권가에서는 삼성전자의 지난해 비메모리사업부 영업손실이 6조원대에 이를 것으로 추정한다. 올해도 2조7000억~3조5000억원대 적자 전망이 나온다.





실적이 받쳐주지 않는 상황이다 보니 설비 투자 규모를 크게 늘리기도 부담이 되는 상황이다. 삼성전자는 지난해 전체 반도체 설비 투자액 40조9000억원 가운데 10조~15조원을 파운드리에 투자한 것으로 전해졌다. 올해 투자는 이보다는 더 늘 것으로 예상되지만, 82조원을 투입하는 TSMC와 비교하면 20% 안팎에 불과한 수준이다.



TSMC와의 점유율 격차도 벌어지고 있다. 시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 지난해 TSMC의 파운드리 시장점유율은 70%를 넘어섰지만, 삼성전자 점유율은 6~7%에 머물 것으로 관측된다.



그나마 메모리 부문이 초호황기를 맞으며 파운드리에 추가 수혈할 여력이 생기고 있다는 점은 고무적이다. 각종 글로벌 생산업체로부터 주문을 확보하고 있다는 점도 긍정적 요소다. 지난해 삼성전자는 테슬라의 인공지능(AI) 5·6칩과 애플의 차세대 아이폰에 탑재될 이미지센서 수주를 따냈다. TSMC와 계약하려 했지만 캐파(생산능력) 문제로 실패한 고객사를 찾아 일감을 따내 수익성을 높이는 방안도 거론된다.



삼성전자는 2나노 수율·성능 개선과 수주 확대를 통해 추격 동력을 확보한다는 전략이다. 삼성전자는 현재 구글, AMD와 2나노 공정 기반의 AI 칩 양산 협력을 논의 중이다. 올해 하반기 가동을 목표로 건설 중인 미국 테일러 공장에서 2나노 등 최선단 공정 기반 제품을 양산한다는 계획이다.



김동관 메리츠증권 연구원은 “테슬라·엔비디아 등 주요 고객사 대상 수주 소식이 알려지며 삼상전자 파운드리 가동률이 지난해 3분기부터 상승하고 있다”며 “2나노 모바일 애플리케이션 프로세서(AP) 양산과 테일러 팹 신규 투자가 재개됨에 따라 설비투자도 함께 증가할 것”이라고 말했다.



김지훈 기자 germany@kmib.co.kr



