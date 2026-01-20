임신 중 속쓰림약 먹어도 된다… 자녀 신경정신질환과 무관
경희대의대 연동건 교수팀
277만명 추적 관찰해 안전성 확인
임신 기간에는 약물이나 치료가 뱃속 아기에게 미칠 영향을 걱정해 증상이 있어도 치료를 꺼리는 경우가 적지 않다. 위산 과다분비로 생기는 속쓰림 역시 임신부의 삶의 질을 크게 떨어뜨리는 흔한 증상이지만 약물 사용 안전성에 대한 우려로 적절한 치료를 받지 못하는 경우가 많다.
그런데 임신 중 위산분비 억제 약물 사용이 태어난 자녀의 신경정신 질환 발생 위험과 무관하다는 사실이 국가 단위 대규모 데이터 연구로 확인됐다.
경희대의대 연동건 교수팀(홍서현·이수지 학생, 이하연 박사연구원)은 2010~2017년 출생한 약 277만명의 아동과 산모를 최대 10년간 추적 관찰한 자료를 기반으로 임신 중 위산분비억제제 노출과 자녀의 주의력결핍과잉행동장애(ADHD), 자폐스펙트럼장애 등 신경정신 질환 발생 간 연관성을 살폈다.
연구 결과 단순 인구 기반 분석에선 노출군에서 신경정신 질환 위험이 소폭 높게 나타났다. 연구팀은 해당 결과가 유전·환경적 요인의 영향을 받았을 가능성을 고려해 추가 연구를 진행했다. 같은 어머니에게서 태어난 형제자매 비교법 등을 추가로 적용해 혼란 요인을 정밀하게 통제하고 분석의 효용성을 높였다. 그랬더니 임신 중 위산분비억제제 노출과 자녀의 신경정신 질환 발생 사이에 통계적으로 유의미한 관련성이 확인되지 않았다.
연 교수는 19일 “임신부나 산모에 관한 연구는 윤리적·현실적 제약으로 어려운 영역이어서 고도화된 의료 빅데이터와 선진 연구 방법론을 결합해 약물의 안전성을 검증했다”고 설명했다. 이번 연구 결과는 탁월성을 인정받아 저명한 미국의사협회지(JAMA) 1월호에 게재됐다.
민태원 의학전문기자
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사