검독수리·먹황새 등 ‘희귀 철새 천국’ 울산
울산이 희귀 멸종위기 철새들의 ‘중간 기착지’로 자리를 잡고 있다. 울산시는 지난해 11월부터 올해 1월까지 울주군 회야댐 일대에서 검독수리와 먹황새, 참수리, 흰꼬리수리 등 천연기념물 4종을 잇달아 관찰했다고 18일 밝혔다.
천연기념물이자 멸종위기야생생물Ⅰ급인 ‘검독수리’(왼쪽 사진)는 울산지역에서 처음으로 관찰됐다. 날개에 흰색 반점이 있고 꼬리가 흰색인 어린 새로 파악됐다.
이달 5일에는 회야댐과 회야생태습지 일대에 먹황새(오른쪽)가 나타났다. 2020년 11월 3마리가 관찰된 이후 5년여 만이다. 먹황새는 텃새로 1968년까지 경북 안동 도산면 바위 절벽에서 한 쌍이 번식했으나, 그 이후 기록은 없다. 겨울철 한반도를 통과하는 나그네새가 됐고, 2003년 1월부터 전남 함평 대동댐에서 9마리가 월동하기도 했다. 지금은 아주 적은 숫자가 찾아오는 귀한 철새다.
천연기념물, 멸종위기야생생물Ⅰ급인 ‘참수리와 흰꼬리수리’는 매년 관찰되고 있다. 지난해 12월 23일 회야댐에서 짹짹휴게소 우한별 회원이 ‘흰꼬리수리’ 성조와 어린 새를 기록했으며, 25일에는 조현표 새통신원이 해당 종을 재차 발견했다. 조 통신원은 같은 날 ‘참수리’ 어린 개체를, 올해 1월 7일 성조를 추가로 관찰했다.
현재 울산을 찾는 철새는 약 100종에 이르며 개체 수는 10만 마리를 웃돈다. 울산시 관계자는 “5년 만에 먹황새가 다시 관찰되고 검독수리 어린 개체가 처음 기록된 것은 울산의 생태적 가치를 보여주는 의미 있는 사례”라면서 “앞으로도 시민들과 협력해 도래 현황을 관찰하고 서식 환경을 점검해 나가겠다”고 말했다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
