경남에 국내 최초 ‘고중량물 AMR 성능시험장’ 설립
김해 명동산단에 1198㎡ 규모
차세대 물류수단… 내년 4월 준공
국내 최초의 ‘물류 자율이동로봇 성능시험장’이 경남에 들어선다.
경남도는 최근 김해시 한림면 명동일반산업단지 내 미래자동차버추얼센터에서 ‘고중량물 자율이동로봇(AMR) 시험평가센터’ 추진상황 점검보고회를 열었다고 18일 밝혔다.
고중량물 AMR은 40t 이상의 화물을 자율주행으로 운반하는 로봇이다. 항만·조선·항공·건설 등 산업현장에서 차세대 물류 운송 수단으로 주목받고 있다. 미국 롱비치항, 네덜란드 로테르담항, 중국 칭다오항 등 해외 주요 항만에서는 이미 고중량물 AMR 도입이 활발하지만 국내는 아직 제조 기반이 없는 상황이다.
시험평가센터 설립은 2024년 산업통상부 제2차 산업혁신기반구축 공모사업에 선정되면서 추진됐다. 센터는 김해 명동일반산단 내 들어설 예정이다. 연면적 1198㎡ 규모의 정비실·관제센터·사무실을 비롯해 항만 기후 조건을 모사한 환경터널(166㎡)과 주행시험장(1만1100㎡)이 조성된다. 내년 4월 준공이 목표다.
도는 센터 구축과 함께 경남테크노파크 주관으로 중소기업 시제품 제작지원 프로그램도 병행한다. 11개 도내 중소기업이 참여하는 컨소시엄을 구성, AMR 완성형 시제품과 핵심 부품 국산화 개발을 추진 중이다. 한국전기연구원과 인제대, 경상국립대가 공동 연구기관으로 참여한다.
박성준 경남도 교통건설국장은 “경남은 신항만·신공항·철도망을 연계한 트라이포트를 중심으로 대한민국 물류 혁신의 심장 역할을 하고 있다”며 “이번 시험평가센터를 거점으로 물류 혁신에 필수적인 고중량물 자율이동로봇의 국산화를 앞당기고 글로벌 시장을 개척하겠다”고 밝혔다.
창원=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사