치아 줄어들수록 치매 위험 커져… 양치질부터 제대로
[임지준의 치아튼튼 건강백세] ② 지금 당장 할 수 있는 치매 예방
60세 넘은 분들이 세 명만 모여도 빠지지 않는 얘기가 있다. “치매만큼은 걸리지 말자”는 말이다. 암보다 치매가 더 무섭다고 말하는 분들도 적지 않다. “치매에 걸리면 그다음은 아무래도…”라고 말끝을 흐리며 고개를 젓는 장면은 의료 현장에서 흔히 마주할 수 있다.
암 치료 분야의 세계적 권위자 김의신 박사는 한국에서 치매 환자가 급증하는 이유로 고령화와 함께 만성 염증 문제를 반복해서 강조한다. 특히 입안의 나쁜 균이 만들어내는 염증이 코와 혈관을 통해 뇌로 전달되면서 치매의 중요한 원인이 될 수 있다고 지적한다. 치매는 어느 날 갑자기 찾아오는 병이 아니라 오랜 시간 축적된 염증의 결과라는 설명이다.
일본에서 20만명 넘는 치매 환자를 진료한 신경과 전문의 하세가와 요시야 선생의 설명은 더 구체적이다. 그는 치아가 줄어들수록 치매 위험이 커지는 이유를 세 가지로 정리했다.
첫째는 치주병균이다. 치주질환을 일으키는 균이 만들어내는 염증 물질이 혈류를 타고 뇌로 이동하면 알츠하이머 치매의 원인으로 알려진 ‘아밀로이드 베타’ 단백질이 뇌 속에 쌓이기 쉬워진다.
둘째는 씹는 기능의 상실이다. 씹는 행위는 한 번 할 때마다 약 3.5㎖의 혈액을 뇌로 보내는 중요한 자극이다. 치아가 없어 제대로 씹지 못하면 뇌로 가는 혈류가 줄어들고 그 결과 치매 위험은 자연스럽게 커진다.
셋째는 식사의 즐거움 감소다. 치아가 없어 식사를 즐기지 못하면 기억과 감정을 담당하는 뇌의 편도체가 충분히 자극되지 못하고, 이로 인해 뇌 위축이 더 쉽게 진행될 수 있다.
주목해야 할 점은 ‘시기’다. 치주질환은 보통 40대부터 시작되고 치매 역시 이 무렵부터 아주 서서히 진행된다. 두 질환은 전혀 다른 문제가 아니라 같은 시간표 위에서 움직이고 있는 셈이다.
그렇다면 지금 당장 할 수 있는 치매 예방은 무엇일까. 거창할 필요는 없다. 양치질을 제대로 해 치주균을 최소화하는 것부터 시작하면 된다. 이것만 실천해도 치매 예방에 도움이 되고 설령 그것이 아니더라도 임플란트 비용 하나쯤은 줄일 수 있다. 무엇보다 내 몸 안에 지어진 ‘치아라는 아파트’가 무너지는 일을 미리 막아준다.
제대로 된 양치질이란 무엇일까. 다음에는 치매 예방을 위한 진짜 양치질에 대해 하나씩 살펴보겠다.
임지준 대한치매구강건강협회장, 건강수명5080국민운동본부 이사장
