‘경도를 기다리며’ 마친 박서준 “섬세한 감정 연기에 집중”

“18년 서사 밀도 있게 다뤄 좋았다

시청률 아쉽지만 나중에 회자되길”

어썸이엔티 제공

“로맨스 연기에서 중요한 건 자신감이에요. 나만의 해석과 방식으로 인물을 현실감 있게 표현해야 하죠.”



‘로맨스 장인’으로 불리는 비결을 묻는 말에 배우 박서준(38·사진)은 멋쩍어하며 답했다. 최근 종영한 JTBC ‘경도를 기다리며’로 호평받은 그를 지난 15일 서울 강남구 한 카페에서 만났다. 그가 로맨스 드라마를 선보인 건 ‘김비서가 왜 그럴까’(tvN·2018) 이후 7년 만이다.



‘경도를 기다리며’는 대학 신입생과 사회 초년생 시절 두 차례 사귄 연예부 기자 이경도(박서준)와 재벌 2세 서지우(원지안)가 30대 후반에 재회해 다시 사랑하는 내용이다. 박서준은 “18년에 걸친 긴 서사를 밀도 있게 다룬 점이 좋았다”며 “장면마다 다른 감정들을 지독히도 섬세하게 표현하고 싶었다”고 말했다.



그의 대표작 ‘쌈, 마이웨이’(KBS2·2017) ‘이태원 클라스’(JTBC·2020) 등에 비해 성적은 다소 저조했다. 최종회(12회)의 4.7%(닐슨코리아·전국 기준)가 최고 시청률이다. 박서준은 “어느 작품이든 아쉬움은 남는다”면서도 “좋은 이야기이니 나중에라도 회자되길 바란다”고 했다.



데뷔 이래 쉼 없이 달려온 박서준은 재작년쯤 ‘번아웃’을 겪었다. 그는 “연기가 고착화했다는 느낌과 함께 무기력감이 밀려 왔다. 몸이 건강해야 정신도 건강해진다는 생각에 운동, 여행 등 최대한 몸을 움직이려 노력했다”며 “그 시기를 거쳐 지금의 내가 더 단단해졌다”고 털어놨다.



박서준은 “매 나이대 얼굴을 일기장처럼 남길 수 있다는 게 배우라는 직업의 장점”이라면서 “20~30대 작품에서 청춘의 얼굴을 표현했듯 앞으로도 나이에 맞는 얼굴들을 보여드리고 싶다. 가령 40대 로맨스는 또 다를 것”이라며 미소 지었다.



권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr



