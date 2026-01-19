경주시, e-모빌리티 산업 생태계 고도화 추진
‘연고산업 육성 프로젝트’ 선정
자동차부품 기술인력도 양성
경북 경주시가 국가 산업 육성 공모사업에서 최고 등급을 받으며 지역 주력 산업 도약의 발판을 마련했다.
경주시는 중소벤처기업부, 행정안전부, 법무부, 농림축산식품부 등 6개 부처가 공동 주관한 ‘2026년도 시·군·구 연고산업 육성 협업프로젝트’ 공모사업에 최종 선정됐다고 18일 밝혔다. 시는 총 14억3200만원 규모의 사업비를 확보했다.
이번 사업은 인구감소와 지역소멸 위기에 대응하기 위해 지역 특화 산업을 중심으로 기술 경쟁력과 산업 기반을 강화하는 것이다.
시는 앞서 ‘2024년도 시·군·구 연고산업 육성사업’을 통해 e-모빌리티 부품산업의 기초 기반을 조성했다. 이번 공모 선정을 계기로는 ‘e-모빌리티 산업 생태계 고도화를 위한 기술지원 사업’을 본격 추진한다.
이를 통해 내연기관차 부품 기업들이 e-모빌리티 부품 핵심 기술 분야로 원활히 전환할 수 있도록 시제품 제작, 제품고도화, 전문 컨설팅 등 단계별 지원을 제공한다. 제품 인증 시험 지원, 공백 기술 도출, 특허 출원, 홍보 마케팅 지원 등을 통해 기업의 신제품 개발과 사업 다각화를 촉진하고 시장 진입 과정에서 겪는 다양한 애로사항을 해소할 방침이다.
시는 ‘지역 연고산업 정주 인력 양성사업’을 연계, 추진해 산업 전문 인력 확보에도 나선다. 2027년까지 자동차 부품산업 분야 실무형 기술 인력을 체계적으로 양성할 계획이다.
주낙영 경주시장은 “e-모빌리티 중심의 자동차 부품 산업 전환을 통해 지역 산업 체질을 한 단계 끌어올리겠다”며 “기업 경쟁력 강화가 일자리 창출과 지역경제 활성화로 이어지도록 지속적으로 지원하겠다”고 말했다.
경주=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
