부산 수출, 2개월 만에 반등… ‘선박 수출’이 견인

12월 무역수지 800만 달러 흑자

선박, 전년 대비 311.1% 증가

“특정 품목·지역 의존은 한계”

국민일보DB

부산지역 수출이 지난해 12월 증가세로 돌아서며 무역수지가 흑자를 기록했다.



18일 부산본부세관이 발표한 ‘2025년 12월 부산지역 수출입 현황’에 따르면 지난해 12월 부산지역 수출액은 13억4600만 달러로 전년 동월 대비 6.4% 증가했다. 같은 기간 수입이 4.3% 늘어난 13억3800만 달러를 기록하면서 무역수지는 800만 달러 흑자를 냈다. 부산 무역수지는 지난해 11월 적자 이후 한 달 만에 다시 흑자로 전환됐다.



수출 반등은 선박이 주도했다. 선박 수출은 전년 동월 대비 311.1% 급증하며 전체 수출 증가를 견인했다. 철강제품(8.6%), 화공품(1.6%), 기계류와 정밀기기(1.2%)도 증가세를 보였다.



반면 승용자동차 수출은 80.3% 급감했다. 전기·전자제품(-12.5%)과 자동차부품(-4.0%) 역시 감소세를 면치 못했다. 주력 제조업 일부의 부진이 이어지면서 수출 회복이 특정 품목에 의존하는 모습이 나타났다.



지역별 수출 흐름도 엇갈렸다. 중국(36.9%)과 미국(15.7%), 일본(2.5%)으로의 수출은 증가했다. 중남미(-28.1%), 유럽연합(EU·-25.1%), 동남아(-13.5%) 등의 수출은 감소했다. 중국과 미국 비중은 각각 18%대까지 확대되며 부산 수출 회복을 이끌었으나, 유럽과 동남아 시장의 부진은 이어졌다.



물량 기준으로는 회복 신호가 보다 뚜렷했다. 12월 부산지역 수출 중량은 32만t으로 전년 동월 대비 19.1% 증가했다.



수입은 소비재와 원자재 중심으로 증가했다. 소비재 수입은 전년 동월 대비 3.5% 늘었으며, 승용차(146.9%), 어류(7.3%), 조제식품(6.9%), 가전제품(5.3%) 등이 증가했다. 원자재 수입은 광물, 연료, 비철금속, 철강재 등의 증가로 17.1% 늘었다. 자본재 수입은 전기·전자기기와 기계류 감소 영향으로 7.1% 줄었다.



지역별 수입은 중남미(55.3%), EU(11.3%), 일본(9.4%) 등에서 증가한 반면 중국(-5.6%), 미국(-14.0%), 동남아(-7.5%)로부터의 수입은 감소했다.



국가별 무역수지를 보면 미국과의 교역에서는 1억5640만 달러 흑자를 기록했다. 중국(-2억500만 달러), 일본(-8470만 달러), EU(-9440만 달러)와의 교역에서는 적자가 이어졌다. 전국 무역수지가 같은 달 121억5800만 달러 흑자를 기록한 것과 비교하면 부산은 제한적인 흑자에 그쳤다는 분석도 제기된다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회2부 윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr 874 응원 하기 정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best. 부산지역 수출이 지난해 12월 증가세로 돌아서며 무역수지가 흑자를 기록했다.18일 부산본부세관이 발표한 ‘2025년 12월 부산지역 수출입 현황’에 따르면 지난해 12월 부산지역 수출액은 13억4600만 달러로 전년 동월 대비 6.4% 증가했다. 같은 기간 수입이 4.3% 늘어난 13억3800만 달러를 기록하면서 무역수지는 800만 달러 흑자를 냈다. 부산 무역수지는 지난해 11월 적자 이후 한 달 만에 다시 흑자로 전환됐다.수출 반등은 선박이 주도했다. 선박 수출은 전년 동월 대비 311.1% 급증하며 전체 수출 증가를 견인했다. 철강제품(8.6%), 화공품(1.6%), 기계류와 정밀기기(1.2%)도 증가세를 보였다.반면 승용자동차 수출은 80.3% 급감했다. 전기·전자제품(-12.5%)과 자동차부품(-4.0%) 역시 감소세를 면치 못했다. 주력 제조업 일부의 부진이 이어지면서 수출 회복이 특정 품목에 의존하는 모습이 나타났다.지역별 수출 흐름도 엇갈렸다. 중국(36.9%)과 미국(15.7%), 일본(2.5%)으로의 수출은 증가했다. 중남미(-28.1%), 유럽연합(EU·-25.1%), 동남아(-13.5%) 등의 수출은 감소했다. 중국과 미국 비중은 각각 18%대까지 확대되며 부산 수출 회복을 이끌었으나, 유럽과 동남아 시장의 부진은 이어졌다.물량 기준으로는 회복 신호가 보다 뚜렷했다. 12월 부산지역 수출 중량은 32만t으로 전년 동월 대비 19.1% 증가했다.수입은 소비재와 원자재 중심으로 증가했다. 소비재 수입은 전년 동월 대비 3.5% 늘었으며, 승용차(146.9%), 어류(7.3%), 조제식품(6.9%), 가전제품(5.3%) 등이 증가했다. 원자재 수입은 광물, 연료, 비철금속, 철강재 등의 증가로 17.1% 늘었다. 자본재 수입은 전기·전자기기와 기계류 감소 영향으로 7.1% 줄었다.지역별 수입은 중남미(55.3%), EU(11.3%), 일본(9.4%) 등에서 증가한 반면 중국(-5.6%), 미국(-14.0%), 동남아(-7.5%)로부터의 수입은 감소했다.국가별 무역수지를 보면 미국과의 교역에서는 1억5640만 달러 흑자를 기록했다. 중국(-2억500만 달러), 일본(-8470만 달러), EU(-9440만 달러)와의 교역에서는 적자가 이어졌다. 전국 무역수지가 같은 달 121억5800만 달러 흑자를 기록한 것과 비교하면 부산은 제한적인 흑자에 그쳤다는 분석도 제기된다.부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지