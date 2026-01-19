“고객평가 상위 0.3%”… 삼성전자서비스 ‘CS달인’ 18명
휴대폰 8명·가전 9명 등 선정
최수정 프로 2년 연속 달인
삼성전자서비스는 지난해 고객에게 우수한 평가를 받은 서비스 엔지니어 18명을 2026년 ‘고객 만족(CS) 달인’으로 선정했다고 18일 밝혔다. CS 달인은 매년 수리 정확성과 신속성 등 뛰어난 기술 역량을 바탕으로 고객 만족도 상위 0.3% 안에 든 우수 엔지니어를 선발하는 제도다. 2019년 도입 후 7년 동안 전체 엔지니어 약 5300명 가운데 93명만이 CS 달인에 선정됐다. 삼성전자서비스는 이 제도가 서비스 품질 향상의 동력으로 작용하고 있다고 설명했다.
올해 선정된 CS 달인은 부문별로 휴대폰 8명, 가전 9명, 기업간거래(B2B) 1명이다. 휴대폰 서비스 부문에서는 서울 삼성강남센터 소속 최수정 프로가 2년 연속 CS 달인으로 선정됐다. B2B 부문에서는 정승철 프로가 130여건의 고객 응대를 진행해 모든 조사에서 만점을 받았다. 경북 구미센터에서 휴대폰 서비스를 담당하는 김대희 프로와 경기도 안산센터에서 가전 출장 서비스를 맡고 있는 송영훈·안진범 프로는 입사 2년 만에 CS 달인에 이름을 올렸다.
김영호 삼성전자서비스 부사장은 “앞으로도 삼성전자 제품을 사용하는 모든 고객에게 차별화된 경험을 선사하기 위해 노력하겠다”고 말했다.
권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr
