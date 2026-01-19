이민성호, 경기력 우려 날려버렸다

U-23 아시안컵 호주 꺾고 4강 진출

내일 한일전… 베트남 8년 만에 4강

한국 U-23 대표팀의 백가온이 18일(한국시간) 사우디아라비아 제다에서 열린 2026 아시아축구연맹 U-23 아시안컵 호주와의 8강전에서 슛을 하고 있다. 연합뉴스

기대 이하의 경기력으로 비판받던 이민성호가 2026 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵 4강 진출이라는 반전을 만들어냈다.



이민성 감독이 이끄는 한국 U-23 대표팀은 18일(한국시간) 사우디아라비아 제다의 킹 압둘라 스포츠 시티 홀 스타디움에서 열린 대회 8강전에서 호주를 2대 1로 꺾었다. 한국은 정상에 올랐던 2020년 태국 대회 이후 6년 만에 4강 고지를 밟게 됐다. 앞서 두 차례 대회에서는 연달아 8강에서 무릎을 꿇었다.



이날 처음 선발 출전한 2006년생 막내 백가온(부산)이 선제골을 터뜨렸다. 전반 21분 이현용(수원FC)이 찔러준 롱패스를 백가온이 페널티아크 부근에서 오른발 발리슛으로 연결해 골망을 흔들었다.



다만 곧바로 실점 위기가 찾아왔다. 신민하(강원)가 후방에서 골을 빼앗겼고 강민준(포항)이 태클로 막는 과정에서 페널티킥이 선언됐다. 다행히 판정이 번복되며 가슴을 쓸어내렸다. 하지만 호주의 거센 공세가 이어지면서 결국 후반 7분 동점골을 내줬다. 연장전까지 갈 위기였던 후반 43분 코너킥 상황에서 신민하가 자신의 실수를 만회하는 헤더골로 승부를 갈랐다.



이민성호는 앞서 조별리그에서 어부지리로 조 2위에 오르며 거센 비판을 받았다. 평균 연령이 두 살 어린 우즈베키스탄에 2대 0 완패를 당하기도 했다. 이 감독은 “실점 이후 선수들이 흔들리는 모습이 있었는데 그런 부분들이 개선돼서 역전골로 이어졌다”며 “좋은 찬스가 왔을 때 득점하지 못한 장면도 있지만 (선수들이) 성장하고 있다”고 말했다.



다음 상대는 ‘디펜딩챔피언’ 일본이다. 20일 같은 곳에서 결승 진출을 놓고 다툰다. 일본은 2년 뒤 LA올림픽을 겨냥해 21세 이하 선수들로 팀을 꾸리고도 무실점으로 조별리그를 통과했고 8강에선 요르단을 잡았다.



이번 대회에선 중동과 중앙아시아 팀이 전멸했다. 또 다른 4강에선 김상식 감독이 지휘하는 베트남이 중국과 맞붙는다. 베트남은 아랍에미리트를 꺾고 2018년 박항서호 준우승 이후 8년 만에 4강에 올랐다. 우즈베키스탄을 꺾고 4강에 오른 중국은 이 대회 조별리그 통과도, 4강 진출도 처음이다.



정신영 기자 spirit@kmib.co.kr



