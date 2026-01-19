내달 송도에 인천국방벤처센터 문 열어
인천시, 방산시장 진출 지원
“지역 산업구조 한 단계 상향”
인천시가 국방벤처센터 설립을 발판으로 방산혁신클러스터 유치를 적극적으로 추진하고 있다.
18일 인천시에 따르면 시는 국방기술진흥연구소 등 관계기관과 협력해 인천국방벤처센터를 구축하고, 이를 거점으로 항공·우주, 무인기, 항공정비(MRO) 분야 중심의 방산혁신클러스터를 유치한다는 계획이다. 국방벤처센터는 정부 방산혁신클러스터 사업 참여를 위한 필수 요건이다. 센터 설립 여부가 클러스터 유치의 관문으로 작용한다. 현재 전국에는 11개의 국방벤처센터가 운영 중이다. 하지만 수도권에는 단 한 곳도 설치되지 않아 방산 전환 가능 기업에 대한 제도적 지원 공백이 지속해 왔다.
인천은 인천국제공항을 중심으로 한 항공정비 클러스터와 항만·공항을 동시에 갖춘 물류 경쟁력을 확보하고 있다. 대규모 산업단지를 보유해 항공·우주 및 국방 산업과의 연계에 유리한 산업 기반도 갖추고 있다.
오는 2월 송도동 갯벌타워에 개소 예정인 인천국방벤처센터는 단순한 상담 창구를 넘어 방산 시장 진입부터 사업화까지 전 주기를 지원하는 종합 플랫폼으로 운영될 예정이다. 군 사업화 과제 발굴, 기술개발 및 시험·인증, 국방 전문 네트워크 연계, 수출과 마케팅 지원 등이 주요 기능이다. 특히 기업을 방산 진입, 성장, 도약, 확장 단계로 구분해 맞춤형 지원이 이뤄지도록 할 예정이다.
시는 지역 중소·벤처기업을 대상으로 협약기업 모집 설명회를 개최하는 등 센터 운영을 위한 준비에 착수했다. 유정복 인천시장은 “국방벤처센터를 통해 인천 기업들이 방산 시장에 안착하고, 이를 계기로 인천 산업 구조를 질적으로 한 단계 끌어올리겠다”고 밝혔다.
인천=박재구 기자
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사