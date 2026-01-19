김포한강2콤팩트시티 등 개발 가속
풍무역세권, 2027년 준공 목표
“산업단지, 역세권 개발 연계”
경기 김포시가 김포한강2콤팩트시티를 포함한 대규모 개발사업을 속도감 있게 추진하고 있다. ‘70만 대도시 김포’ 실현을 향한 도시 지형 변화를 본격화하는 모습이다.
김포시는 지역의 입지적 특성을 반영한 균형 발전을 기조로 시민 중심의 도시개발을 추진하고 있다. 김포한강2콤팩트시티 조성 사업은 지난해 7월 지구지정 이후 같은 해 지구계획 승인 신청을 마쳤다. 현재 관계기관 협의를 준비 중이다. 시는 지구 내 행위제한으로 불편을 겪는 주민 피해를 최소화하기 위해 LH와 협력, 조속한 현장조사와 신속한 보상 추진에 주력하고 있다.
김포한강시네폴리스 일반산업단지 사업도 본궤도에 올랐다. 올해 상반기에는 주상복합 2432세대의 착공과 분양이 예정돼 있다. 이미 공장용지 분양과 공동주택 건설사업계획 승인, 대규모 프로젝트파이낸싱(PF) 조달을 완료하며 사업 추진이 탄력을 받고 있다. 오퍼스 한강스위첸의 성공적인 분양에 이어 추가 주거 공급도 이뤄질 예정이다.
산업단지 활성화를 위한 제도 개선도 병행된다. 김포시는 한강시네폴리스 산업용지 분양률을 높이기 위해 공급가격 인하를 포함한 산업단지계획 변경 승인 신청을 경기도에 접수했다. 이에 따라 1월 중 주민공람과 합동설명회가 진행될 예정이다.
풍무역 일대를 중심으로 한 풍무역세권 도시개발사업도 순조롭게 진행 중이다. 지난해 토지 확보와 부지 조성 공사가 시작됐다. 올해는 공동주택과 주상복합을 포함한 약 6000세대 규모의 분양이 이어질 예정이다. 풍무역세권은 교통 접근성을 기반으로 주거와 상업 기능을 결합한 역세권 중심 도시로 조성되며 2027년 하반기 준공을 목표로 하고 있다.
이와 함께 걸포동 일대의 걸포4지구와 감정동 감정4지구 역시 구역지정과 실시계획 인가를 마치고 올해부터 보상계획 수립과 협의 절차에 들어간다.
시 관계자는 “김포한강2콤팩트시티와 환경재생혁신복합단지, 산업단지와 역세권 개발을 유기적으로 연계해 주거·산업·문화 기능이 조화를 이루는 도시로 성장시킨다는 구상”이라고 설명했다.
