미국-대만 상호관세 15% 합의… 반도체는 관세 면제
한·미 반도체 협상에 영향 촉각
미국 도널드 트럼프 행정부가 대만에 대한 관세율을 기존 20%에서 15%로 낮추고, 총 5000억 달러(약 736조원) 규모의 직접 투자와 신용 보증을 제공받는 무역 합의를 체결했다.
미 상무부는 15일(현지시간) “대만 반도체·기술 기업들이 미국에서 첨단 반도체와 인공지능(AI)과 관련해 2500억 달러를 투자한다”고 밝혔다. 이와 별도로 대만 정부는 2500억 달러 신용 보증을 제공해 자국 기업의 대미 투자를 촉진하고, 미국 내 반도체 공급망·생태계를 구축하도록 지원한다. 하워드 러트닉 미 상무장관은 CNBC 인터뷰에서 “대만 기업과 정부 양쪽에서 총 5000억 달러 규모 투자”라고 강조했다.
앞서 한국은 3500억 달러, 일본은 5500억 달러 규모 대미 투자를 조건으로 각각 25%였던 관세율을 15%로 내렸다. 한국은 3500억 달러 중 2000억 달러를 매년 200억 달러씩 10년간 ‘자금 요청’ 방식으로 집행하고, 나머지 1500억 달러를 미국과의 조선 협력에 투자한다.
다만 미국은 이번 합의에 따라 대만 반도체 관세를 면제하는 방침을 확정했다. 미국 내 신규 반도체 생산시설을 구축하는 대만 기업은 공사 기간 중 생산능력 대비 최대 2.5배까지, 완공한 경우 1.5배까지 품목별 관세를 면제받는다. 이는 한·미 간 반도체 협상에도 영향을 미칠 수 있다.
대만 반도체 파운드리(위탁생산) 기업 TSMC는 미 애리조나주에 공장 6개를 완공했거나 증설할 예정이다. 뉴욕타임스는 “TSMC 공장 5개가 추가로 증설될 계획”이라고 전했다.
