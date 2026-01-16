이 대통령, 국힘 ‘불참’ 속 여야 지도부 오찬
국힘 “오찬 쇼”… 영수회담 제안
21일 이 대통령 신년 기자회견
이재명 대통령은 여야 정당 지도부를 청와대로 초청해 가진 오찬 간담회에서 “대통령의 역할 가운데에서도 국민통합이 정말로 중요하다”며 협력을 당부했다. 이 대통령은 16일 청와대 상춘재 간담회에서 “국민의 다양한 생각을 전체적으로 다 반영하도록 노력해야겠다는 생각이 점점 강해지고 있다”며 이같이 밝혔다.
중국·일본 방문을 마친 이 대통령은 “국익이나 국민 전체 위상과 맞물려 있는 대외관계에서는 힘을 모아야겠다고 생각했다”며 “야당 여러분께도 외교·안보에선 가급적 힘을 모아 달라는 말씀을 꼭 드리고 싶다”고 말했다.
1시간30분가량 진행된 오찬에서 이 대통령은 ‘경제 형벌 합리화’에 대해 “심각성을 함께 인식하고 개선해 나가자”는 당부도 했다. 그러면서 필리버스터(무제한 토론) 탓에 개정이 시급한 법안이 통과되지 않으면 어려움을 겪을 수밖에 없다고 언급했다.
선진국보다 과도하게 많은 경제 형벌을 줄이고 위법행위 개선 효과가 큰 과징금 등 경제적 처벌을 강화하자는 것은 이 대통령이 평소 강조해온 것이다. 참석자들은 쿠팡 개인정보 유출 사태, 홈플러스 기업회생 문제, 한국GM 집단해고 사태의 해결을 위한 초당적 협력이 필요하다는 데에도 의견을 모았다.
다만 제1야당이 불참하면서 간담회는 ‘반쪽짜리’로 진행됐다. 대신 송언석 국민의힘 원내대표는 “지금은 한가한 ‘오찬 쇼’를 할 때가 아니다”며 이 대통령에게 영수회담을 제안했다.
이 대통령은 오는 21일에는 ‘함께 이루는 대전환, 모두 누리는 대도약’이란 슬로건으로 신년 기자회견을 열고 국정 구상을 밝힐 예정이다.
이동환 정우진 기자 huan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사