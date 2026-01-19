대한항공·아시아나 마일리지 활용처 넓힌다
국내 항공사들 새해 첫 프로모션
티웨이, 장거리 노선 최대 10% 할인
국내 항공사들이 새해를 맞아 할인 경쟁에 나섰다. 대한항공과 아시아나항공은 마일리지 활용 범위를 넓히는 데 초점을 맞춘 이벤트를 전면에 내세웠다.
18일 항공업계에 따르면 대한항공은 마일리지를 항공권 외 다양한 영역에서 사용할 수 있도록 활용처를 확대하고 있다. 보너스 항공권 예매와 라운지 이용뿐 아니라 마일리지 몰을 통해 쇼핑·호텔 숙박·투어 상품까지 선택지를 넓혔다. 대한항공 디자인스토어에서는 항공기 모형과 여행용품을 구매할 수 있다. 식음료 카테고리에서는 제주 생수와 한우 세트 등을 마일리지로 살 수 있다. 호텔 숙박이나 제주민속촌 입장권 등 체험형 상품도 마련됐다.
소량 마일리지 사용을 유도하는 장치도 눈에 띈다. 500마일부터 현금과 함께 결제하는 캐시앤마일즈 이용이 가능하고, 600마일로 네이버플러스 멤버십, 800마일부터 디자인스토어 상품 구매가 가능하다. 부족한 마일리지는 가족과 합산해 보너스 항공권으로 사용할 수 있도록 했다.
아시아나항공도 마일리지 사용 확대에 나섰다. 국제선 마일리지 전용기를 운영해 런던, 프라하, 시드니 등 인기 장거리 노선에 마일리지 좌석을 대폭 풀었다. 예약은 오는 3월 25일까지다. 노선별 좌석 상황은 다르지만, 마일리지로 장거리 노선을 이용하기 어려웠던 고객의 선택지가 넓어졌다.
아시아나항공은 또 제주 노선 마일리지 전용기, 면세점 연계 프로모션, 온라인 첫 구매 쿠폰 등도 운영하고 있다. 흩어진 마일리지를 합치고 개인정보를 업데이트하면 추가 혜택을 제공하는 통합 이벤트도 한다. 대한항공과 아시아나항공은 통합 항공사 출범을 앞두고 누적된 마일리지 소진에 집중하는 모습이다.
저비용항공사(LCC)들도 새해 특가 경쟁에 가세했다. 티웨이항공은 유럽·시드니·밴쿠버 등 장거리 노선을 대상으로 얼리버드 프로모션을 열고 최대 10% 할인과 각종 쿠폰을 제공한다. 에어프레미아는 연중 최대 규모의 ‘프로미스’ 상반기 프로모션을 통해 전 노선을 대상으로 최대 94% 할인 운임을 내세웠다.
김민영 기자 mykim@kmib.co.kr
