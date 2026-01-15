시사 전체기사

[포토] 새해 첫 병역판정검사

입력:2026-01-15 18:58
수정:2026-01-15 19:00
2026년도 첫 병역판정검사가 시작된 15일 입영 대상자들이 서울 영등포구 서울지방병무청에서 신체검사를 받고 있다.

권현구 기자

