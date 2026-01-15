시사 전체기사 [포토] 새해 첫 병역판정검사 입력:2026-01-15 18:58 수정:2026-01-15 19:00 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 2026년도 첫 병역판정검사가 시작된 15일 입영 대상자들이 서울 영등포구 서울지방병무청에서 신체검사를 받고 있다.권현구 기자 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 국힘, 한동훈 제명 보류…“재심의까지 의결 안 할 것” 2 오세훈 “‘한동훈 제명’ 국민 실망…국힘, 왜 자멸의 길 가나” 3 한때 소울메이트 張·韓, 찬탄·반탄 돌아선 후 결국 파국 4 韓 당혹감 속 법적 대응 시사… 당내선 “정치력 증명해야” 5 中·日 환대 언제까지… 첫발 디딘 실용외교 냉정한 시선도 해당분야별 기사 더보기 1 “코인으로 97억 벌었다” 수익률 1043% 인증 ‘슈퍼개미’ 등장 2 나라 살림 적자 90조원 육박…“역대 세 번째” 3 ‘국가대표 AI’ 1차 심사 탈락팀은 “네이버·NC AI” 4 ‘소비자 기만’ 지적 받은 쿠팡 쿠폰, 사용 기한 고작 ‘3개월’ 5 또 ‘1480원’ 위협…환율, 엔화 약세 속 열흘째 상승 해당분야별 기사 더보기 1 서울대에 1000억 냈는데… ‘기부할 자격’ 논란된 까닭 2 트렁크 열어보니 시신이…80대 노모 살해한 60대 아들 3 김경 ‘자수서’에 “보좌진에 1억 줄 때 강선우 함께 있었다” 주장 4 [속보] 서울 시내버스 노사협상 타결… 15일 첫차부터 운행 5 미성년자 9차례 성폭행한 충주시 공무원 징역형 집유 해당분야별 기사 더보기 1 日 “독도는 일본 땅…고문서 자료 71점 확보” 2 야유 나오자 ‘가운뎃손가락’ 올린 트럼프…욕설 입모양도 포착 3 베네수 임시 대통령 “트럼프와 협력의제 논의” 4 트럼프 “정부 기관 장악하라” 최측근은 팔라비와 회동…이란 정권교체로 기울었나 5 美 대법원, 14일에도 상호관세 관련 판결 안 내려 해당분야별 기사 더보기 1 두 살 어린 우즈베크에… 고개 숙였다 2 ‘케데헌’ 골든글로브 2관왕… 이재 “거절이 내 인생 방향을 바꿨다” 3 BTS, 4월 고양서 새 월드투어 포문 연다 4 송강호·구교환 만난다…‘정원사들’ 화려한 라인업 완성 5 ‘하트맨’으로 돌아온 권상우 “웃는 관객들 보면 행복” 해당분야별 기사 더보기 1 2위는 탄산음료…한국인 당 섭취식품 1위는 ‘이것’ 2 전북 익산의 숨겨진 이색 보물… ‘지하에 뒤집힌 콜로세움’ 성채 같은 풍경 3 댄서에서 뮤지컬배우로… ‘스우파’ 리헤이 “오랜 꿈을 이뤘어요” 4 성연 회계법인, 글로벌 회계법인 벡슬리 한국 파트너 선정 5 피식대학 김민수, 00년생 아기맹수에 “데이트하자”…“불쾌해” 비난 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 원주인에 돌려주는 용산 대통령실… 국방부 보안 재구축에 수백억 우승 후보 네이버 탈락 이변… 中 모델 오픈소스 활용에 발목 노조 요구 거의 들어줬다…파업 끝났지만, 서울시 재정 부담 커질 듯 2위는 탄산음료…한국인 당 섭취식품 1위는 ‘이것’ “코인으로 97억 벌었다” 수익률 1043% 인증 ‘슈퍼개미’ 등장 산책하던 여성 쪽에 화살 쏜 20대男 항변…“나무 쐈다” 시신 가방 줄지은 영안실…WP “이란 군경, 시위대 조준 사격” 트렁크 열어보니 시신이…80대 노모 살해한 60대 아들 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요