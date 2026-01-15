미국 지원 사격에도… 안 잡히는 고환율

원화 가치 하락에 대해 미국이 전례 없는 메시지를 냈다. 스콧 베선트 미국 재무장관이 “최근 원화가 한국의 경제 펀더멘털(기초 체력)과 맞지 않을 정도로 많이 하락했다”고 언급하면서다. 미국 정부까지 나서서 원·달러 환율을 잡으려 했지만 좀처럼 먹히지 않는 모습이다. 베선트 장관 발언 직후 1462원까지 떨어졌던 환율은 장중 1470원 안팎을 오가며 고환율 기조를 이어갔다. 정부와 한국은행은 “금융위기가 오는 상황은 아니다”며 불안감 불식시키기에 나섰다.
이례적인 미국의 구두개입에도 환율 상승세는 쉽게 잡히지 않고 있다. 베선트 장관은 원화 가치 하락에 대해 한국 경제 펀더멘털과 무관하다고 언급하며 “외환시장에서의 과도한 변동성은 바람직하지 않다”고도 했다. 구두개입 메시지가 나온 직후 원·달러 환율은 1465.0원에 시작했고 1462.0원까지 떨어졌다. 이날 주간 거래 종가(오후 3시30분) 기준으로는 1469.7원을 기록하며 전 거래일보다 7.8원 하락했다. 하지만 장중 1470원대를 넘나들며 환율 불안은 여전한 상황이다.
이날 오후 미국을 방문하고 돌아온 최지영 재정경제부 국제경제관리관(차관보)은 정부세종청사에서 백브리핑을 열고 한국 경제의 펀더멘털이 안정적인 점을 강조했다. 최 차관보는 “한국의 경제성장률 전망치는 올해 2%로 견조하고 미국의 기준금리 인하로 대내외 금리 차도 축소되는 방향”이라고 말했다. 최 차관보는 최근 원·달러 환율 수준을 두고 1997년 외환위기나 2008년 미국발 세계 금융위기가 언급되는 데 대해 우려를 표했다. 그는 “한국의 순대외금융자산은 1조 달러를 넘어 지금도 증가하고 있고 현물환 시장뿐 아니라 외화 자금 시장과 은행 간 달러 대차 시장에서도 달러 공급은 충분하다”면서 “위기를 얘기하는 것은 전혀 적절치 않다”고 선을 그었다.
정부는 ‘달러 베팅’에 대해서도 우려했다. 최 차관보는 “원화 가치가 절하될 것이라는 믿음이 원·달러 환율을 끌어올리는 악순환을 초래하고 있다”면서 “환율이 지금처럼 안정적인 상태에서 계속 이탈하면 거시 건전성 조치를 고민할 수밖에 없다”고 말했다.
이창용 한은 총재도 정부 해석에 힘을 보탰다. 그는 “한국은 대외 채권국이기 때문에 원·달러 환율이 오르더라도 과거와 같이 금융위기는 오지 않는다”고 말했다. 외화 부채를 갚지 못해 여러 기업이 무너졌던 외환위기 때와 다르다는 얘기다.
