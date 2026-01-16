한화 김동관 “전기 선박으로 무탄소 해양 생태계 구축”
다포스포럼 웹사이트 기고문
한화, 암모니아 추진선 개발중
김동관(사진) 한화그룹 부회장이 올해 세계경제포럼(WEF·다보스포럼) 총회를 앞두고 전 세계 해운 산업의 패러다임을 바꿀 ‘전기 추진 선박 해양 생태계’를 구축하자고 제안했다. 국제해사기구(IMO)의 2050년 탄소중립 선언 및 규제 강화에 맞춰 해운업계가 탈탄소 기술 경쟁을 벌이는 가운데 선박 동력체계 자체를 바꾸는 변화와 협력이 필요하다는 것이다.
김 부회장은 오는 19일 개막하는 제56회 WEF 연차총회에 앞서 15일 포럼 공식 웹사이트 기고문을 통해 “해운 탈탄소는 단일 기술이나 정책만으로 달성할 수 없다”며 “근본적으로 선박 동력체계를 전환해야 한다”고 밝혔다.
김 부회장은 무탄소 해양 생태계 구현을 위해 ‘전기 선박 개발’ ‘안정적 에너지저장장치(ESS) 개발’ ‘항만 충전 인프라 구축’ ‘탈탄소 에너지 공급 설비’ 등의 방안을 제시했다. 특히 전기 선박의 본격적인 확산을 위해서는 상업용 선박의 전력 수요를 감당할 수 있는 ESS가 필수적이며 항만 측의 인프라 구축이 중요하다고 강조했다. 충전 네트워크가 안정적이고 접근성이 높은 지역일수록 전기차가 빠르게 보급되는 것과 같은 원리라는 설명이다.
현재 해운업계는 유럽연합(EU)의 규제 강화에 따라 내년부터 탄소 배출량 전량에 대해 배출권을 확보해야 하는 압박을 받고 있다. 이에 따라 액화천연가스(LNG)·메탄올·암모니아와 함께 여객·연안 선박부터 전기 추진 비중을 키우는 ‘연료 다변화 및 전기화’ 전략으로 대응하는 추세다.
전기 선박 시장이 급성장할 것이라는 전망도 이어진다. 지난해 9월 글로벌 시장조사기관 마켓앤마켓 보고서에 따르면 세계 전기 선박 시장 규모는 지난해 48억5000만 달러(약 7조1200억원)에서 2032년 183억9000만 달러(약 27조원) 규모로 확대될 전망이다. 전기 선박 역시 2024년 553척에서 2032년 2958척으로 급증할 거란 분석이 나온다.
한화오션은 해운산업 탈탄소화를 위해 암모니아 가스터빈 추진 기술을 적용한 무탄소 선박을 개발 중이다. 김 부회장은 “첨단 ESS 및 청정에너지 솔루션을 해양 인프라 전반에 적용해 선박과 항만이 전체 생태계와 함께 진화할 수 있는 기반을 마련하고 있다”고 설명했다.
그는 또 유럽 항만 당국과 ESS와 선박 충전 설비를 시험 구축하는 시범사업도 논의 중이라고 전했다. 한화의 기술력으로 전 세계 해양 청정에너지 시스템의 새로운 표준을 만들겠다는 포부다.
김 부회장은 “해운 탈탄소화는 복잡하고 장기적인 과제이지만 강력한 공공·민간 협력이 뒷받침된다면 속도를 높일 수 있다”며 “조선소, 항만 관계자, 에너지 공급자, 정책입안자를 아우르는 밸류체인 전반에 걸친 협력이 중요하다”고 말했다. 2010년부터 WEF에 참여해온 김 부회장은 2024년에도 포럼 연차총회 연사로 나서 ‘무탄소 추진 가스 운반선’을 세계 업계 최초로 제안한 바 있다.
박상은 기자 pse0212@kmib.co.kr
