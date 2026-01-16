“AI 육성” vs “저작권 보호”… ‘先사용 後보상’ 놓고 공방
국가AI전략위, 저작권단체 간담회
AI기업 데이터 투명 공개 목소리
“AI시대, 저작권 개념 재정립을”
국가인공지능전략위원회가 지난해 말 공개한 ‘대한민국 AI 행동계획’에 담긴 AI 모델의 저작물 학습 기준을 두고 창작자와 AI 업계가 팽팽하게 대치하고 있다.
국가AI전략위는 15일 서울 중구 서울스퀘어에서 간담회를 열고 ‘AI 행동계획’ 내 저작권 과제와 관련한 유관 협회·단체들의 의견을 수렴했다. 먼저 전략위는 콘텐츠 창작자들의 반발을 불러 일으켰던 저작물 ‘선(先)사용 후(後)보상’ 원칙에 대해 해명했다.
전략위에 따르면 저작권자가 명확하고 거래 시장이 형성돼 있는 뉴스, 도서·문헌 출판, 신문, 방송, 음악·영상 등의 경우 ‘선사용 후보상’이 아닌 합리적 거래 활성화를 지원한다. 저작권자가 불명확하고 거래 시장이 없는 온라인 공개 게시물 등은 저작권자들이 쉽게 거부권을 행사할 수 있도록 하고, 거부권을 행사하지 않은 저작물에 대해서만 제3자 우선 활용을 허용한다. 이때 추후 수익 공유 등을 활성화하고 관련 거래 시장 조성 지원을 병행하겠다는 것이 전략위의 입장이다.
다만 정부가 지원하는 독자 AI 파운데이션 모델로 선정된 AI 모델 등 사회적 이익 증진과 공익성이 높은 경우 현행 저작권법상 ‘공정이용’ 제도가 작동할 수 있도록 하겠다고 밝혔다.
창작자 단체들은 국가 차원의 AI 발전 필요성에는 동의하면서도 “AI 학습을 위한 저작권 활용 논의가 여전히 콘텐츠 창작자들의 희생을 강요하는 방향으로 흐르고 있다”고 목소리를 높였다. 추가열 한국음악저작권협회 회장은 “AI 산업 발전이 더딘 이유가 마치 창작자들이 저작물 사용을 쉽게 수락하지 않기 때문인 것처럼 비춰져서는 안 된다”고 말했다.
이들은 AI 기업이 사용 데이터를 투명하게 공개해야 한다고 주문했다. 신한수 한국신문협회 디지털협의회장은 “AI 기업들은 어떤 데이터가 어떻게 활용되고 있는지 세세하게 공개하는 것이 어렵다고 하지만 투명성 의무 법제화가 전제되지 않는다면 저작권 거래 활성화를 위한 협상이 이어질 수 없다”고 말했다.
정당한 보상 체계 역시 시급한 의제로 꼽혔다. 김시열 대한출판문화협회 상무이사는 “많은 업체들이 많은 노력을 거쳐 생산해낸 고품질의 데이터를 값싸게 생각하는 경향이 있다”며 “사업자가 이미 콘텐츠 비용 예산을 짜놓고 그에 맞춰 데이터를 제공받으려는 (사업자 중심의) 인식에서 벗어나 실질적인 보상 체계에 대한 논의가 있어야 한다”고 말했다.
반면 AI 업계는 한국이 ‘AI 종속국’으로 전락할 수 있다는 위기감을 피력했다. 특히 자금력이 부족한 스타트업을 고려한 제도 설계가 필요하다는 요구가 나왔다. 박연정 한국인공지능·소프트웨어산업협회 전무는 “중소기업들이 저작물에 대한 사용 허가를 일일이 받기는 현실적으로 어렵다”며 “AI 업계는 속도가 생명인 만큼 관련 합의를 신속하게 이끌어야 한다”고 말했다. 백은옥 국가AI전략위 데이터 분과장은 “AI가 저작물을 학습하는 시대가 온 지금 저작권의 개념을 다시 한번 생각해봐야 할 때”라고 말했다.
글·사진=양윤선 기자 sun@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사