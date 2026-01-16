신동빈 회장 “과거 성공 방식서 벗어나야”… 질적 성장 중심 경영 방침 대전환 선언
롯데그룹 올 상반기 VCM 주재
사업군별 선결과제도 함께 제시
롯데그룹은 15일 서울 송파구 롯데월드타워에서 신동빈 회장 주재로 2026년 상반기 VCM(Value Creation Meeting·옛 사장단회의)을 진행했다. 지난해 말 최고경영자(CEO) 20명을 교체한 대규모 인적 쇄신 이후 처음 열리는 사장단 회의다. 신 회장은 비상경영체제 속에서 핵심 사업의 근본적인 체질 개선을 위한 고강도 대책 마련을 주문했다.
이날 열린 VCM에는 롯데그룹 경영진이 한자리에 모였다. 고정욱·노준형 롯데지주 대표이사와 각 계열사 대표들, 그리고 신 회장의 장남 신유열 롯데지주 미래성장실장(부사장) 등 80여명이 회의에 참석했다. VCM은 매년 상·하반기 두 차례 열리는 롯데그룹의 고위급 회의로, 전사 전략과 중장기 방향을 공유하는 자리다.
신 회장이 그룹의 성장세와 사업 포트폴리오 불균형에 대한 우려를 표하면서 회의는 무거운 분위기 속에 진행됐다. 신 회장은 이 자리에서 ‘질적 성장 중심으로의 경영방침 대전환’을 선언했다. 수익성 중심으로 지표를 관리하며 기업가치를 높이고 지속 성장할 수 있는 발판을 마련해야 한다는 것이다. 신 회장은 “익숙함과의 결별 없이 변화하지 않는다면 지금 우리가 겪는 문제들을 해결할 수 없다”며 “과거의 성공방식에서 벗어나 본원적 경쟁력을 강화하기 위한 혁신을 신속하게 추진해야 한다”고 지적했다.
신 회장은 사업군별 선결과제를 제시했다. 식품 사업에서는 핵심 브랜드 가치 제고를, 유통 사업에서는 상권 맞춤별 점포 전략을 통한 고객 만족 극대화를 주문했고, 화학 부문에는 정부 정책에 맞춘 신속한 구조조정 및 스페셜티 중심의 포트폴리오 고도화 등을 언급했다.
신 회장은 수익성 기반 경영으로의 전환, 신속하고 능동적인 의사결정, 오만함에 대한 경계 및 업의 본질 집중 등 3가지를 경영 방침으로 세우라고 요구했다. 매출 중심의 외형 성장보다 효율적 투자를 원칙으로 삼아 내실을 다지라는 것이다. 신 회장은 “고객 중심의 작은 혁신들이 모여서 큰 혁신을 만들 수 있다”며 “고객의 니즈를 이해하고 불편을 해소하기 위해 어떤 노력이 필요한지 책임감을 갖고 생각해달라”고 강조했다.
글로벌 경기 둔화와 환율 변동성, 내수 부진 장기화 등 대외 경영 환경의 불확실성이 커지면서 롯데그룹의 성장세도 둔화하고 있다. 롯데그룹은 지난 정기 임원 인사에서 사업총괄(HQ) 부문을 해체하며 경영 조직을 간소화했고, 롯데백화점 등 주요 계열사의 대표도 교체하는 등 체질 개선 작업에 속도를 높이고 있다.
