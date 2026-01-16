시사 전체기사

신동빈 회장 “과거 성공 방식서 벗어나야”… 질적 성장 중심 경영 방침 대전환 선언

입력:2026-01-16 00:40
롯데그룹 올 상반기 VCM 주재
사업군별 선결과제도 함께 제시

신동빈 롯데그룹 회장이 15일 서울 송파구 롯데월드타워 1층에 마련된 신격호 롯데 창업주 흉상에 헌화를 하고 있다. 롯데 제공

롯데그룹은 15일 서울 송파구 롯데월드타워에서 신동빈 회장 주재로 2026년 상반기 VCM(Value Creation Meeting·옛 사장단회의)을 진행했다. 지난해 말 최고경영자(CEO) 20명을 교체한 대규모 인적 쇄신 이후 처음 열리는 사장단 회의다. 신 회장은 비상경영체제 속에서 핵심 사업의 근본적인 체질 개선을 위한 고강도 대책 마련을 주문했다.

이날 열린 VCM에는 롯데그룹 경영진이 한자리에 모였다. 고정욱·노준형 롯데지주 대표이사와 각 계열사 대표들, 그리고 신 회장의 장남 신유열 롯데지주 미래성장실장(부사장) 등 80여명이 회의에 참석했다. VCM은 매년 상·하반기 두 차례 열리는 롯데그룹의 고위급 회의로, 전사 전략과 중장기 방향을 공유하는 자리다.

신 회장이 그룹의 성장세와 사업 포트폴리오 불균형에 대한 우려를 표하면서 회의는 무거운 분위기 속에 진행됐다. 신 회장은 이 자리에서 ‘질적 성장 중심으로의 경영방침 대전환’을 선언했다. 수익성 중심으로 지표를 관리하며 기업가치를 높이고 지속 성장할 수 있는 발판을 마련해야 한다는 것이다. 신 회장은 “익숙함과의 결별 없이 변화하지 않는다면 지금 우리가 겪는 문제들을 해결할 수 없다”며 “과거의 성공방식에서 벗어나 본원적 경쟁력을 강화하기 위한 혁신을 신속하게 추진해야 한다”고 지적했다.

신 회장은 사업군별 선결과제를 제시했다. 식품 사업에서는 핵심 브랜드 가치 제고를, 유통 사업에서는 상권 맞춤별 점포 전략을 통한 고객 만족 극대화를 주문했고, 화학 부문에는 정부 정책에 맞춘 신속한 구조조정 및 스페셜티 중심의 포트폴리오 고도화 등을 언급했다.

신 회장은 수익성 기반 경영으로의 전환, 신속하고 능동적인 의사결정, 오만함에 대한 경계 및 업의 본질 집중 등 3가지를 경영 방침으로 세우라고 요구했다. 매출 중심의 외형 성장보다 효율적 투자를 원칙으로 삼아 내실을 다지라는 것이다. 신 회장은 “고객 중심의 작은 혁신들이 모여서 큰 혁신을 만들 수 있다”며 “고객의 니즈를 이해하고 불편을 해소하기 위해 어떤 노력이 필요한지 책임감을 갖고 생각해달라”고 강조했다.

글로벌 경기 둔화와 환율 변동성, 내수 부진 장기화 등 대외 경영 환경의 불확실성이 커지면서 롯데그룹의 성장세도 둔화하고 있다. 롯데그룹은 지난 정기 임원 인사에서 사업총괄(HQ) 부문을 해체하며 경영 조직을 간소화했고, 롯데백화점 등 주요 계열사의 대표도 교체하는 등 체질 개선 작업에 속도를 높이고 있다.

박성영 기자 psy@kmib.co.kr

