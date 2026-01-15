국힘 안팎 분출 분열 우려 감안… 장동혁, 한동훈 제명 일시 보류
징계 절차 정당성 확보 의도
양측 재충돌 시간 문제 관측
장동혁 국민의힘 대표가 한동훈 전 대표에 대한 제명 확정을 잠시 보류했다. 당 안팎에서 분출하는 당 분열 우려에 일단 속도를 조절하고, 동시에 징계 처분의 절차적 정당성도 확보하겠다는 의도로 해석된다. 다만 징계 방침은 그대로여서 양측 충돌은 시간문제라는 관측이다.
장 대표는 15일 최고위원회의에서 “재심을 통해 제대로 된 소명 기회를 부여받은 뒤 징계 절차가 마무리될 수 있도록 재심 기간까지는 윤리위 결정에 대해 최고위 결정을 하지 않겠다”고 밝혔다. 또 “한 전 대표는 윤리위 결정에 대해 제대로 소명 기회를 부여받지 못했다고 말하고 있다”며 “사실관계에 부합한 결정이 나오려면 당사자가 직접 윤리위에 출석해 충분히 (입장을) 밝힐 필요가 있다고 생각한다”고 말했다. 재심 청구는 윤리위 징계 의결 통지를 받은 날로부터 10일 이내에 가능하다.
장 대표가 징계 결정을 미룬 건 친한(친한동훈)계뿐 아니라 중립지대 의원들까지 당 분열을 우려한 데 따른 것으로 풀이된다. 소장파 모임인 ‘대안과 미래’ 의원들은 이날 장 대표를 만나 이번 사태의 정치적 해결을 촉구했고, 4선 이상 중진들도 전날 장 대표에게 신중한 결정을 당부했다.
의원총회에서도 이런 의견이 분출됐다. 윤상현 의원은 기자들과 만나 “이재명정부에 맞서서 전쟁 치르고 있는 마당에 우리 스스로 싸우고 전투하고 에너지 소모하는 건 스스로 공멸을 자초할 뿐”이라며 “당게 문제에 대해선 한 대표의 소명을 들어야 한다”고 말했다.
다만 한 전 대표는 재심 청구에 나설 뜻이 없어 양측 긴장이 해소될 여지는 낮다. 친한계 인사는 “재심위원회가 따로 있는 게 아니라 같은 윤리위원들이 한 번 더 보는 것뿐이다. 결론이 바뀔 것도 없다”고 말했다. 다른 인사는 “의원들이 많이 들고일어나서 장 대표는 일단 ‘소나기는 피해보자’는 생각일 것”이라고 말했다. 이 경우 한 전 대표에 대한 징계는 이르면 26일 최고위에서 최종 확정될 전망이다. 한 전 대표 측은 효력정지 가처분 신청을 고민하는 것으로 전해진다.
소장파인 김재섭 의원은 라디오에서 ‘장 대표 축출도 고려하느냐’는 질문에 “당을 파국으로 몰고 가면 그 리더십 자체에 대해서도 그렇게 해야 하지 않겠나”라는 말도 했다. 배현진 의원은 통일교 특검법 촉구를 위해 단식에 돌입한 장 대표를 향해 “한동훈 제명 사태로 촉발된 성난 여론이 단식한다고 잠재워질 것 같지는 않다. 잘못 지은 매듭을 직접 풀라”고 촉구했다.
이강민 기자 river@kmib.co.kr
