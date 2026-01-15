우승 후보 네이버 탈락 이변… 中 모델 오픈소스 활용에 발목

권한 철회 땐 라이선스 문제 우려

‘평가 점수 최하위’ NC AI도 고배

예상 밖 결과에… 정부 “추가 공모”



‘국가대표 인공지능(AI)’ 타이틀을 두고 벌이는 독자 AI 모델 사업 1차 평가에서 네이버클라우드와 NC AI 2개 기업이 한꺼번에 탈락하는 이변이 발생했다. 우승 후보로까지 꼽히던 네이버클라우드는 ‘중국 AI 모델 차용’ 논란 속에 고배를 마셨다. ‘독자성 기준 미달’이 탈락 이유였다. 온라인 게임 ‘리니지’로 유명한 엔씨소프트의 자회사 NC AI는 평가 점수에서 최하위에 머물며 여정을 마무리하게 됐다. 정부는 애초 1차 평가에서 한 개 팀만을 떨어뜨릴 계획이었지만 예상 밖의 변수가 생기면서 ‘패자부활전’을 진행하기로 했다.



과학기술정보통신부는 15일 정부서울청사에서 ‘독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트’ 1차 평가 결과를 발표했다. 업스테이지, SK텔레콤, LG AI연구원 3곳이 다음 단계로 진출했다고 밝혔다. 이번 평가는 기술 척도를 판단하는 벤치마크 점수와 전문가 평가, 사용자 평가 등 3개 부문으로 진행됐다. 모델 성능과 실제 현장에서의 활용 가능성, 비용 효율성, 국내외 AI 생태계 파급효과 등이 골고루 점검됐다. LG AI연구원은 3개 부문 모두에서 최고점을 기록하며 전체 1위에 올랐다. 업스테이지와 SK텔레콤, 네이버클라우드도 점수 기준으로는 합격선을 넘었다.



그러나 네이버클라우드는 ‘독자성’ 기준에 발목이 잡혔다. 이번 발표를 앞두고 네이버클라우드 ‘하이퍼클로바X 시드 32B 씽크’는 중국 알리바바가 개발한 ‘큐웬 2.5’ 모델의 비전 인코더를 웨이트(가중치)를 가져다 썼다는 논란에 휩싸였다. 비전 인코더는 외부의 시각과 음성 정보를 AI 모델이 이해할 수 있는 데이터 형태로 변환하는 역할을 한다. 네이버클라우드는 모델 핵심 엔진은 ‘프롬 스크래치’(독자 기술) 방식으로 자체 개발했으며, 비전 인코더 기술 역시 보유하고 있어 언제든지 대체가 가능하다고 설명했다.



하지만 정부는 네이버클라우드의 모델을 검증한 결과 독자성에 한계가 있다고 판단했다. 동시에 프롬 스크래치 관련 기준을 명확하게 규정해 추가 논란을 불식하겠다는 의지를 드러냈다. 먼저 기술적으로는 설계 단계에서 가중치를 초기화한 후 학습과 개발을 수행하는 것을 독자성 확보의 최소 조건으로 했다. 이 부분에서 외부 모델의 가중치를 그대로 활용한 네이버클라우드의 경우 기준에 미달한다는 것이다. 정책적으로는 AI 모델을 스스로 개발 및 고도화할 수 있는 자주권을 확보하고, 외부 통제와 간섭에서도 자유로워야 한다는 입장이다. 네이버클라우드가 사용한 큐웬 모델의 경우 현재는 오픈 소스로 활용이 가능하지만 향후 알리바바에서 권한을 일방적으로 철회할 경우 라이선스 문제가 발생할 수 있다는 지적도 나왔다.



다른 정예팀 모델에서도 불거진 프롬 스크래치 논란과 관련해서는 설계와 가중치 활용, 학습 데이터 측면에서 문제가 없다는 게 정부의 결론이다. 김경만 과기정통부 인공지능정책실장은 “전문가 평가에서 다른 4개 참여 업체에 가중치 활용에 문제가 있다는 말은 없었다”고 말했다.





2개 팀 동시 탈락이라는 이변에 정부는 1개 사업자를 추가로 선정해 ‘공석’을 다시 채우기로 했다. 최초 프로젝트 공모에 접수한 컨소시엄과 이외에도 역량을 보유한 기업, 이날 탈락한 네이버클라우드와 NC AI 컨소시엄에도 모두 기회를 준다는 방침이다. 2차 평가 진출에 성공한 3개 팀은 바로 다음 개발 작업에 돌입할 수 있게 하되 1차 평가 결과에 대해 10일 동안의 이의제기 기간도 운영한다. 아울러 새롭게 합류하는 기업에도 그래픽처리장치(GPU)와 데이터, 개발 기간 등을 동일하게 제공해 공정한 경쟁을 도모하겠다는 계획이다.



다만 네이버는 재도전하지 않겠다는 의사를 내비쳤다. 네이버클라우드 관계자는 “1차 평가에 대한 과기정통부의 판단을 존중한다”며 “네이버클라우드는 앞으로도 AI 기술 경쟁력을 높이기 위해 다각적인 노력을 이어갈 것”이라고 말했다. NC AI 관계자도 “갑작스럽게 평가 과정에 변화가 발생한 만큼 내부에서도 사업 재참여 여부를 고민할 시간이 필요할 듯하다”고 했다. 1차 평가를 통과한 3개 팀은 모두 환영의 뜻과 함께 2단계 평가 땐 보다 진전된 모델로 나서겠다는 구상을 밝혔다. 정부는 약 6개월 뒤 2차 평가로 1개 팀을 떨어뜨리고 이르면 올해 말 최종 2개 팀을 선발할 예정이다.



박선영 기자 pomme@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ ‘국가대표 인공지능(AI)’ 타이틀을 두고 벌이는 독자 AI 모델 사업 1차 평가에서 네이버클라우드와 NC AI 2개 기업이 한꺼번에 탈락하는 이변이 발생했다. 우승 후보로까지 꼽히던 네이버클라우드는 ‘중국 AI 모델 차용’ 논란 속에 고배를 마셨다. ‘독자성 기준 미달’이 탈락 이유였다. 온라인 게임 ‘리니지’로 유명한 엔씨소프트의 자회사 NC AI는 평가 점수에서 최하위에 머물며 여정을 마무리하게 됐다. 정부는 애초 1차 평가에서 한 개 팀만을 떨어뜨릴 계획이었지만 예상 밖의 변수가 생기면서 ‘패자부활전’을 진행하기로 했다.과학기술정보통신부는 15일 정부서울청사에서 ‘독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트’ 1차 평가 결과를 발표했다. 업스테이지, SK텔레콤, LG AI연구원 3곳이 다음 단계로 진출했다고 밝혔다. 이번 평가는 기술 척도를 판단하는 벤치마크 점수와 전문가 평가, 사용자 평가 등 3개 부문으로 진행됐다. 모델 성능과 실제 현장에서의 활용 가능성, 비용 효율성, 국내외 AI 생태계 파급효과 등이 골고루 점검됐다. LG AI연구원은 3개 부문 모두에서 최고점을 기록하며 전체 1위에 올랐다. 업스테이지와 SK텔레콤, 네이버클라우드도 점수 기준으로는 합격선을 넘었다.그러나 네이버클라우드는 ‘독자성’ 기준에 발목이 잡혔다. 이번 발표를 앞두고 네이버클라우드 ‘하이퍼클로바X 시드 32B 씽크’는 중국 알리바바가 개발한 ‘큐웬 2.5’ 모델의 비전 인코더를 웨이트(가중치)를 가져다 썼다는 논란에 휩싸였다. 비전 인코더는 외부의 시각과 음성 정보를 AI 모델이 이해할 수 있는 데이터 형태로 변환하는 역할을 한다. 네이버클라우드는 모델 핵심 엔진은 ‘프롬 스크래치’(독자 기술) 방식으로 자체 개발했으며, 비전 인코더 기술 역시 보유하고 있어 언제든지 대체가 가능하다고 설명했다.하지만 정부는 네이버클라우드의 모델을 검증한 결과 독자성에 한계가 있다고 판단했다. 동시에 프롬 스크래치 관련 기준을 명확하게 규정해 추가 논란을 불식하겠다는 의지를 드러냈다. 먼저 기술적으로는 설계 단계에서 가중치를 초기화한 후 학습과 개발을 수행하는 것을 독자성 확보의 최소 조건으로 했다. 이 부분에서 외부 모델의 가중치를 그대로 활용한 네이버클라우드의 경우 기준에 미달한다는 것이다. 정책적으로는 AI 모델을 스스로 개발 및 고도화할 수 있는 자주권을 확보하고, 외부 통제와 간섭에서도 자유로워야 한다는 입장이다. 네이버클라우드가 사용한 큐웬 모델의 경우 현재는 오픈 소스로 활용이 가능하지만 향후 알리바바에서 권한을 일방적으로 철회할 경우 라이선스 문제가 발생할 수 있다는 지적도 나왔다.다른 정예팀 모델에서도 불거진 프롬 스크래치 논란과 관련해서는 설계와 가중치 활용, 학습 데이터 측면에서 문제가 없다는 게 정부의 결론이다. 김경만 과기정통부 인공지능정책실장은 “전문가 평가에서 다른 4개 참여 업체에 가중치 활용에 문제가 있다는 말은 없었다”고 말했다.2개 팀 동시 탈락이라는 이변에 정부는 1개 사업자를 추가로 선정해 ‘공석’을 다시 채우기로 했다. 최초 프로젝트 공모에 접수한 컨소시엄과 이외에도 역량을 보유한 기업, 이날 탈락한 네이버클라우드와 NC AI 컨소시엄에도 모두 기회를 준다는 방침이다. 2차 평가 진출에 성공한 3개 팀은 바로 다음 개발 작업에 돌입할 수 있게 하되 1차 평가 결과에 대해 10일 동안의 이의제기 기간도 운영한다. 아울러 새롭게 합류하는 기업에도 그래픽처리장치(GPU)와 데이터, 개발 기간 등을 동일하게 제공해 공정한 경쟁을 도모하겠다는 계획이다.다만 네이버는 재도전하지 않겠다는 의사를 내비쳤다. 네이버클라우드 관계자는 “1차 평가에 대한 과기정통부의 판단을 존중한다”며 “네이버클라우드는 앞으로도 AI 기술 경쟁력을 높이기 위해 다각적인 노력을 이어갈 것”이라고 말했다. NC AI 관계자도 “갑작스럽게 평가 과정에 변화가 발생한 만큼 내부에서도 사업 재참여 여부를 고민할 시간이 필요할 듯하다”고 했다. 1차 평가를 통과한 3개 팀은 모두 환영의 뜻과 함께 2단계 평가 땐 보다 진전된 모델로 나서겠다는 구상을 밝혔다. 정부는 약 6개월 뒤 2차 평가로 1개 팀을 떨어뜨리고 이르면 올해 말 최종 2개 팀을 선발할 예정이다.박선영 기자 pomme@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지