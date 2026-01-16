시사 전체기사

세수 늘고 빚은 더 쌓였다… 나라살림 적자 89조 ‘역대 세 번째’

입력:2026-01-16 00:14
공유하기
글자 크기 조정

민생소비쿠폰 등 추경이 지출 늘려
확장재정 기조에 누적 채무 더 늘 듯


지난해 1~11월 누적 나라살림 적자 규모가 90조원에 육박하며 역대 세 번째로 큰 수준을 기록했다. 새정부 출범 이후 추가경정예산을 편성한 영향이 반영됐다.

기획예산처는 지난해 11월까지 누적 관리재정수지가 89조6000억원 적자를 기록했다고 15일 밝혔다. 관리재정수지는 정부 전체 수입에서 지출과 국민연금 등 4대 보장성 기금을 제외한 수치다. 이는 나라 재정 상태를 보여주는 대표적인 지표로, 코로나19 팬데믹으로 지출이 급증했던 2020년(98조3000억원) 이후 세 번째로 적자 규모가 컸다.

관리재정수지 적자 증대는 정부 수입 증대보다 씀씀이가 많은 것이 원인인 것으로 분석된다. 지난해 1~11월 총수입은 지난해보다 39조2000억원 늘어난 581조2000억원을 기록했다. 세수 실적 개선 영향이 반영됐다. 기업 실적이 호전되면서 법인세가 늘었고, 국민연금 등 대형 연기금과 ‘서학개미’의 해외주식투자가 증가하면서 양도소득세수가 증가했다는 분석이다. 히자만 정부 씀씀이는 더 컸다. 지난해 11월 말까지 총지출은 전년 동기 대비 54조3000억원 늘어난 624조4000억원으로 집계됐다. 지난해 6월 정권 교체 이후 민생소비쿠폰 등 새정부 정책 수요 반영을 위해 편성한 추경 등이 지출 규모를 늘렸다.

관리재정수지 적자가 늘어나면서 중앙정부 누적 채무는 지난해 11월 말 기준 1289조4000억원을 기록했다. 지난해 10월과 비교하면 한 달 사이에 14조1000억원이나 더 늘어났다.

정부가 확장재정을 표방한 만큼 중앙정부 누적 채무는 앞으로도 더 늘어날 전망이다. 정부는 올해 예산을 지난해보다 8.1%나 늘린 727조9000억원으로 편성했다. 인공지능(AI) 등에 대규모로 투자하기 위한 ‘마중물’ 예산을 대폭 늘렸다. 이를 반영했을 때 올해 국가채무 규모는 1414조원으로 100조원 이상 늘어날 전망이다. 국내총생산 대비 국가부채비율 역시 사상 처음으로 50%를 넘어 51.6%까지 높아질 것으로 평가된다. 국내에서 벌어들인 돈의 50% 이상이 빚이 되는 셈이다.

세종=김혜지 기자 heyji@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
세수 늘고 빚은 더 쌓였다… 나라살림 적자 89조 ‘역대 세 번째’
공공의대 1곳 신설 검토… 지방선거 과잉 경쟁 불쏘시개 되나
서울 아파트값 1년간 8.98% 급등… 文정부 폭등기 때보다 높다
日 “독도는 일본 땅…고문서 자료 71점 확보”
야유 나오자 ‘가운뎃손가락’ 올린 트럼프…욕설 입모양도 포착
한국 직장인 인지역량 나이 들수록 급락… KDI “성과·능력 중심 임금체계 전환 필요”
트렁크 열어보니 시신이…80대 노모 살해한 60대 아들
“코인으로 97억 벌었다” 수익률 1043% 인증 ‘슈퍼개미’ 등장
국민일보 신문구독