다시, 멜로가 왔다… ‘아바타’ 밀어낸 ‘만약에 우리’
中영화 리메이크한 현실적 연애담
관객 공감 얻으며 박스오피스 1위
멜로 영화가 오랜만에 관객의 사랑을 받고 있다. 극장가 장기 침체 속에 압도적 볼거리를 갖춘 극장형 영화들이 선택받던 흐름을 깨고, 흥행이 어렵다고 평가돼 온 멜로 영화가 보란 듯 성공을 거뒀다. 작품 완성도와 공감의 힘이었다.
영화 ‘만약에 우리’(사진)의 약진이 돋보인다. 15일 영화관 입장권 통합전산망에 따르면 ‘만약에 우리’는 지난주부터 할리우드 블록버스터 ‘아바타: 불과 재’를 제치고 박스오피스 1위로 올라서며 누적 관객 120만명을 동원했다. 지난달 31일 개봉한 이 영화는 지난 12일 손익분기점(110만명)을 돌파했다.
‘만약에 우리’는 중국 영화 ‘먼 훗날 우리’(2018)를 리메이크한 작품으로, 현실에 치여 헤어진 연인(구교환·문가영)이 훗날 우연히 다시 만나 과거를 추억하는 내용이다. 현실적으로 그려낸 20대의 연애 스토리가 관객의 공감을 얻으며 입소문을 탔다.
앞서 영화 ‘오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도’도 호응을 얻었다. 일본 인기 소설을 원작으로 한 이 영화는 잠에서 깨면 하루의 기억을 잃어버리는 서윤(신시아)과 같은 반 남학생 재원(추영우)이 서로를 기억해 가는 이야기다. 지난달 24일 개봉해 17일 만에 손익분기점(72만명)을 넘고 누적 관객 수 80만명을 기록했다.
윤성은 영화평론가는 “청춘이 공감할 연애의 기승전결이 담긴 점이 인기 요인”이라며 “유명 원작을 어떻게 한국화했는지에 대한 호기심도 작용했다”고 짚었다. 정지욱 영화평론가는 “젊은 감성으로 10~30대 관객의 이목을 끄는 데 성공했다”며 “한동안 뜸했던 멜로 영화가 좋은 반응을 얻는 건 영화계에 반가운 일”이라고 말했다.
