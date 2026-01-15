金 “직접 줬다” 姜 “전달 몰라”… 1억 수수 퍼즐 맞추기 본격화

경찰, 엇갈린 진술 규명에 집중

강선우에 20일 소환 조사 통보

재소환 김경 “사실대로 말할것”

늑장수사 속 물증 확보 어려움

김경 서울시의원이 15일 서울 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대에 출석하며 포토라인에서 고개를 숙이고 있다. 김 시의원은 앞서 강선우 무소속 국회의원에게 1억원을 건넸다는 자수서를 제출했다. 윤웅 기자

‘1억원 공천헌금’ 의혹이 핵심 피의자 간 진실게임 양상으로 흐르면서 경찰의 퍼즐 맞추기가 본격화하고 있다. 경찰은 자수서를 통해 강선우 무소속 의원에게 1억원을 직접 전달했다고 주장한 김경 서울시의원을 15일 소환했다. 이어 돈을 받은 적이 없다고 반박한 강 의원도 다음 주 불러 서로 엇갈리는 진술을 검증할 계획이다.



국민일보 취재를 종합하면 서울경찰청 공공범죄수사대는 뇌물과 정치자금법 위반, 청탁금지법 위반 혐의를 받는 강 의원에게 오는 20일 출석해 조사받으라고 통보했다. 지난달 29일 공천헌금 정황이 담긴 녹취가 공개돼 의혹이 불거진 지 약 3주 만에 첫 소환조사다.



강 의원은 더불어민주당 소속이던 2022년 지방선거를 앞두고 지역구 사무국장이던 남모 전 보좌관을 통해 김 시의원이 공천 대가로 건넨 1억원을 받은 혐의를 받는다. 이 같은 의혹은 강 의원이 해당 사실을 김병기 민주당 의원과 상의하는 녹취가 공개되며 불거졌다.



경찰은 돈을 건넨 혐의를 받는 김 시의원을 귀국 당일인 지난 11일 밤에 이어 이날 재소환했다. 김 시의원은 조사에 앞서 “모든 걸 사실대로 말하고 성실하게 조사에 임하겠다”고 말했다. 그러나 카카오톡과 텔레그램 재가입 이유, 강 의원에게 직접 돈을 전달했는지 여부 등 민감한 질문에는 답하지 않았다.



경찰은 김 시의원을 상대로 자수서 내용의 사실 여부를 집중 추궁한 것으로 알려졌다. 김 시의원은 자수서에서 남 전 보좌관이 잠시 자리를 비웠을 때 강 의원에게 직접 1억원을 전달했다고 적은 것으로 전해졌다. 이는 금품 수수 사실을 알지 못했다고 주장해 온 강 의원의 입장과 전면 배치되는 내용이다. 강 의원은 남 전 보좌관으로부터 보고를 받기 전까지 1억원 수수 사실을 전혀 인지하지 못했다고 주장하고 있다. 남 전 보좌관도 최근 경찰 조사에서 금품 수수 사실을 부인한 것으로 전해졌다.



경찰은 핵심 피의자들의 진술과 압수물 등을 분석·대조해 사실관계를 규명하겠다는 방침이다. 경찰은 최근 김 시의원에 이어 강 의원에 대한 통신영장도 발부받았다. 통화 내역, 기지국 위치 등 확보한 객관적 자료를 토대로 서로 충돌하는 진술을 검증할 것으로 보인다. 경찰 관계자는 “대질신문도 수사 방식 중 하나로 가능성을 열어두고 있다”고 말했다.



다만 ‘골든타임’을 놓쳐 늑장 수사라는 비판을 받아온 경찰은 압수수색 등 강제수사에도 불구하고 핵심 증거물 확보에 어려움을 겪고 있다. 강 의원은 압수수색 과정에서 아이폰을 제출했지만 비밀번호 제공을 거부하고 있다. 아이폰은 당사자가 비밀번호를 제출하지 않으면 포렌식이 쉽지 않다. 김 시의원은 압수수색 전 미국에서 텔레그램 등 메신저 삭제 정황이 발견돼 증거인멸 의혹이 제기됐다. 그는 이날 조사에서 지난 11일 압수수색 당시 경찰이 확보하지 못한 노트북과 업무용 태블릿PC를 임의제출한 것으로 파악됐다.



임송수 김이현 기자



