키맨 윤영호 조사… 천정궁 일대 압수수색
합수본, 정교유착 전방위 수사
금품 수수·명품시계 행방 추적
정교유착 비리 검경 합동수사본부가 통일교 게이트의 ‘키맨’인 윤영호 전 세계본부장을 조사하고, 경기도 가평 천정궁 일대를 압수수색하면서 본격적인 수사에 돌입했다.
합수본은 15일 경기도 의왕 서울구치소를 찾아 뇌물공여·정치자금법 위반 등 혐의를 받는 윤 전 본부장을 접견 조사했다. 윤 전 본부장은 2018~2020년 전재수 더불어민주당 의원(전 해양수산부 장관)과 임종성 전 민주당 의원, 김규환 전 미래통합당(국민의힘 전신) 의원 등에게 수천만원 상당의 현금과 명품시계 등을 전달한 혐의를 받는다.
윤 전 본부장은 지난해 8월 김건희 특검에 이같이 진술했으나 이후 재판에서 돌연 이를 부인하며 태도를 바꿨고, 최근 경찰청 국가수사본부의 구치소 접견 조사에서는 특검 때 진술을 다시 인정하며 오락가락하는 모습을 보였다. 합수본은 지난 12일에도 윤 전 본부장을 접견 조사했다. 합수본은 윤 전 본부장의 진술이 달라진 경위 등을 캐물은 것으로 전해졌다.
합수본은 지난 13일에는 통일교의 본산인 천정궁 일대와 통일교 관계자들에 대한 압수수색을 진행했다. 합수본은 통일교 주요 인사들의 PC 서버와 휴대전화 등을 확보한 것으로 알려졌다. 압수수색영장에는 정치자금법 위반 등 혐의가 적시됐다. 통일교가 ‘쪼개기 후원금’을 비롯해 정치권에 금품을 제공했다는 의혹에 대한 것이다. 합수본은 압수물에 대한 분석을 마무리하는 대로 관계자들을 소환할 계획이다.
합수본 수사의 관건은 결국 본류에 해당하는 정치인 금품 의혹과 관련된 물증 확보에 달렸다는 평가가 나온다. 앞서 수사 첫 삽을 떴던 경찰은 윤 전 본부장이 전 의원에게 건넸다는 불가리 시계의 실물을 확보하지는 못한 것으로 알려졌다. 전 의원의 경우 윤 전 본부장이 밝힌 금품 전달 시점은 약 8년 전인 2018년이다. 한 수사 당국 관계자는 “국수본이 확보하지 못한 ‘스모킹건’을 합수본이 찾아낼 수 있느냐가 핵심”이라고 말했다.
통일교 게이트와 닮은꼴인 신천지의 정치 개입 의혹에 대해서도 동시다발적인 수사가 예상된다. 법조계에서는 홍준표 전 대구시장이 거론한 ‘10만 당원 가입설’이 출입구가 될 수 있다는 전망이 나온다. 이는 국민의힘의 2022년 20대 대선 경선 과정에서 윤석열 전 대통령을 후보로 만들기 위해 신천지 신도 10만여명이 당원으로 가입했다는 의혹이다. 홍 전 시장은 지난해 12월 25일 페이스북에서 이와 관련해 “2022년 8월 신천지 이만희 교주와 (경북) 청도 별장에서 만나 확인한 것”이라고 밝힌 바 있다.
이서현 구자창 기자 hyeon@kmib.co.kr
