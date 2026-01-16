“1000조원 추산” 그린란드 논의, 첫 만남서 ‘평행선’만 그어
미·덴마크·그린란드 3자 회동
영유권 둘러싼 입장 차이만 확인
향후 워킹그룹 구성해 논의 계속
미국과 덴마크, 그린란드가 14일(현지시간) 미국의 그린란드 병합 논란과 관련해 처음으로 회동했지만 “근본적인 의견차”만 확인했다. 만남 직전 도널드 트럼프 미국 대통령은 차세대 미사일 방어망 ‘골든돔’ 구축을 위해 그린란드가 필요하다고 했고, 덴마크도 나토(NA TO·북대서양조약기구) 동맹국과 함께 그린란드 주둔군을 늘리며 맞섰다. 이들은 ‘워킹그룹’을 만들어 논의를 이어갈 계획이다.
라르스 뢰케 라스무센 덴마크 외무장관은 이날 워싱턴DC 백악관에서 J D 밴스 미국 부통령 등 트럼프 행정부 고위 인사들을 만났다. 라스무센 장관은 회담 후 “우리는 여전히 근본적인 의견 차이가 있지만 의견 차이를 인정하기로 했다”며 “우리는 대화를 이어갈 것”이라고 말했다. 그러면서도 그는 “솔직하고 건설적인 회담이었다”고 밝혔다. 회동에는 마코 루비오 국무장관, 비비안 모츠펠트 그린란드 외무장관도 참석했다.
미국과 덴마크는 다만 덴마크 자치령인 그린란드의 자결권을 침해하지 않으면서도 트럼프 대통령이 말한 미국의 안보 우려를 해소할 방안을 모색하기 위한 ‘워킹그룹’을 만들기로 했다. 라스무센 장관은 “우리 관점에서 그 실무그룹은 미국의 안보 우려를 어떻게 해소할지에 초점을 맞추되 덴마크 왕국의 레드라인을 존중해야 한다”고 말했다. 레드라인이란 미국의 그린란드 병합 반대를 가리킨 것으로 풀이된다. 모츠펠트 장관은 그린란드가 미국과의 협력 강화를 바라지만 미국령이 되기를 바라는 것은 아니라고 강조했다.
트럼프는 회담 후 취재진 질문에 “우리는 그린란드가 국가안보를 위해 필요하다”고 답했다. 그는 “러시아나 중국이 그린란드를 점령하려고 하면 덴마크는 할 수 있는 일이 아무것도 없지만 우리는 뭐든지 할 수 있다”며 “지난주 베네수엘라를 보면 알 수 있을 것”이라고 강조했다. 그는 회담 직전 트루스소셜에 “그린란드가 미국의 손에 들어오면 나토는 훨씬 강력하고 효과적으로 변할 것”이라고 적었다.
덴마크도 이날 회담 전 ‘북극의 인내 작전’ 훈련을 위해 그린란드에 병력을 증강했다. 덴마크와 그린란드 정부는 “북극 방위 강화 약속의 하나로 동맹국들과 긴밀히 협력해 그린란드와 그 일대의 주둔군을 늘리기 시작했다”고 발표했다. 덴마크의 요청으로 스웨덴 군인들도 그린란드에 도착했다.
트럼프는 그린란드 병합에 군사력 동원까지 가능하다는 입장이지만 실제로는 매입이 현실성 있는 선택지로 거론된다. 다만 그린란드는 자신의 영토를 매각할 의사가 없다고 밝혔다. 매입에 합의해도 천문학적인 비용이 예상된다. NBC방송은 미국 학자와 전직 관리 집단이 잠정적인 그린란드 매입가를 추산한 결과 5000억~7000억 달러(약 1027조원)를 예상했다고 이날 보도했다.
NBC방송은 미국이 그린란드와 ‘자유연합협정’을 맺는 방안도 검토하고 있다고 전했다. 미국이 재정 지원을 제공하는 대신 그린란드에 군사적 주둔을 허용하는 내용으로 미국은 마셜제도와 팔라우 등과 유사한 협정을 맺고 있다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사