‘중국 바둑 영웅’ 녜웨이핑 9단 별세

조훈현 9단과 명승부로 유명

시진핑, ‘中문화 대표’ 평가도



중국의 ‘바둑 영웅’ 녜웨이핑(사진) 9단이 향년 74세로 별세했다.



중국바둑협회와 한국기원에 따르면 지병을 앓던 녜웨이핑 9단은 14일 베이징 자택에서 눈을 감았다.



중국바둑협회 부회장 등을 지낸 고인은 평생 바둑의 대중화와 발전에 힘썼다. 1988년에는 국가체육위원회와 중국바둑협회로부터 최고 경지에 오른 이에게 주어지는 기성(棋聖) 칭호를 받았다. 바둑 애호가인 시진핑 중국 국가주석은 녜웨이핑을 ‘중국 바둑의 자존심’ ‘중국 문화의 대표 인물’이라고 불렀다.



1952년 허베이성 선저우에서 태어난 녜웨이핑은 9살 때부터 바둑을 배웠다. 1975년 중국바둑선수권대회에서 처음 우승했고 1982년 9단에 올랐다. 1985년부터 열린 중·일 슈퍼대항전에서는 파죽의 11연승을 거두며 중국에 바둑 열풍을 일으켰다. ‘철의 수문장’으로 불린 녜웨이핑은 중국의 3회 연속 승리를 이끌어 국가적 영웅이 됐다.



1989년 4월 28일 조훈현(왼쪽) 9단과 녜웨이핑 9단이 제1회 응씨배 세계바둑선수권대회 결승 2국을 펼치는 모습. 한국기원 제공

녜웨이핑은 한국 바둑팬들에게도 친숙하다. 1989년 ‘바둑 올림픽’이라 불리는 응씨배 제1회 대회에서 조훈현 9단과 우승컵을 두고 맞붙었다. 한국 대표로 홀로 참가한 조훈현 9단이 결승 5번기에서 3대 2로 승리하며 초대 챔피언 자리에 올랐다.



녜웨이핑은 초대 응씨배 준우승을 거둔 이후에도 세계 대회 최정상과는 인연을 맺지 못했다. 1990년 3회 후지쓰배와 1995년 6기 동양증권배에서 결승까지 올랐으나 마지막 우승의 문턱을 넘지 못했다.



중국 바둑 부흥의 핵심 인물로 평가받은 녜웨이핑은 중국 국가바둑팀 총감독을 역임하는 등 후학 양성에도 공을 들였다. 창하오 9단, 구리 9단 등이 고인의 지도 아래 성장했다.



박구인 기자



