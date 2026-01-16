자립준비청년들과 함께 나눈 따뜻한 생일상

김혜경 여사, 미역국 등 같이 요리‘흑백요리사’ 임태훈 셰프도 참석“밥 한 끼 함께 지어 먹고 싶었다”

김혜경 여사가 15일 서울 종로 한식문화공간 ‘이음’에서 자립준비청년들과 함께 미역국과 잡채 등을 만들며 생일상을 준비하고 있다. 김 여사는 “생일과 명절이 유독 외롭게 느껴진다는 이야기를 듣고 따뜻한 밥 한 끼를 꼭 함께 지어 먹고 싶었다”고 말했다. 청와대 제공

김혜경 여사가 생일을 맞은 자립준비청년들과 함께 미역국과 잡채 등을 만들며 생일상을 대접했다. 그동안 음식을 매개로 소통과 공감의 메시지를 전달해온 김 여사는 이번에도 자립을 준비하는 청년들에게도 따뜻한 격려의 메시지를 전했다.



김 여사는 15일 서울 종로구에 위치한 한식문화공간 ‘이음’에서 자립준비청년들과 함께 생일상을 직접 준비했다. 행사에 참여한 자립준비청년들은 아동복지시설 등에서 퇴소해 사회에 첫발을 내딛는 청년이다. 김 여사는 “자립 후 맞이하는 생일과 명절이 유독 외롭게 느껴진다는 이야기를 듣고 따뜻한 밥 한 끼를 꼭 함께 지어 먹고 싶었다”고 말했다고 안귀령 청와대 부대변인이 전했다.



이날 행사에는 넷플릭스 예능 ‘흑백요리사’를 통해 인기를 얻은 ‘철가방 요리사’ 임태훈 셰프도 함께했다. 임 셰프는 어린 시절 할머니 손에 자라다 잠시 보육시설에 맡겨진 경험이 있다. 임 셰프는 “과거 보육원에서 생활했던 적이 있다”며 “사연이 비슷한 친구들에게 조금이나마 힘이 되고 싶은 마음이 크다”고 밝혔다.



김 여사와 임 셰프는 생일에 느꼈던 외로움을 달래기 위해 청년들과 함께 미역국과 잡채를 함께 만들었다. 김 여사가 참기름에 고기와 미역을 볶으며 “고기가 조금 많은 것 같다”고 하자, 청년들은 “오히려 더 좋아요”, “맛있는 냄새가 나요” 라며 호응했다. 미역국이 끓는 동안 임 셰프는 중식 잡채 시범을 선보였고, 청년들 사이에서는 감탄사가 터져 나오기도 했다.



청년들도 김 여사와 함께 잡채를 만들었다. 잡채를 완성한 한 청년이 김 여사에게 “시식이 아니라 심사를 해달라”며 간을 봐달라고 하자, 김 여사는 한참을 웃으며 “너무 맛있다”고 답했다. 요리를 마친 참가자들은 함께 소감을 공유했다. 청년들은 “생일날뿐 아니라 자주 먹고 싶은 미역국이다”, “대파를 잘 먹지 않는데 잡채 양념이 맛있어서 다 먹게 된다” 등 다양한 이야기가 오갔다고 한다.



청년들은 자립 과정에서 겪는 솔직한 고민과 어려움도 털어놓았다. 한 청년은 “자립준비청년들은 주위에 도와줄 사람이 부족해 돈을 어떻게 관리해야 할지 모르는 경우가 많다”며 “자립정착지원금을 한 번에 다 쓰거나 단기간의 지출로 소진하는 사례가 적지 않다”고 말했다.



다른 청년은 “자립준비청년들이 자신의 꿈과 미래를 제한적으로 생각하는 경향이 있다”며 “청소년 시절부터 다양한 직업군을 경험해볼 수 있었으면 좋겠다”는 바람을 전했다.



이에 김 여사가 “임 셰프가 롤모델이 될 수도 있을 것 같다”고 하자, 임 셰프는 “자립의 과정을 누구보다 잘 알고 있기 때문에 어떤 도움이 될 수 있을지 늘 고민하고 있다”며 청년들에게 응원과 격려의 메시지를 전했다. 끝으로 김 여사는 “자립준비청년들이 두려움보다 희망을 안고 당당하고 힘차게 자립할 수 있는 사회가 되도록 계속 힘을 보태겠다”고 약속했다.



윤예솔 기자 pinetree23@kmib.co.kr



