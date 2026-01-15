與 2차 특검법 강행·野 필버, 장동혁은 단식… 격전의 정치권
새해 처음 열린 국회서도 충돌 거듭
민생법안 11건만 국회 문턱 넘어
여당, 2차 특검법 16일 처리할 방침
장동혁 국민의힘 대표가 15일 통일교 정교유착 의혹 및 더불어민주당 인사들이 연루된 공천뇌물 의혹에 대한 ‘쌍특검법’ 수용을 압박하며 무기한 단식농성에 돌입했다. 국민의힘과 개혁신당 등 보수 야권은 민주당이 2차 종합 특검법 국회 본회의 상정을 강행하자 곧장 필리버스터(무제한 토론)에 돌입했다. 새해 처음 열린 국회에서도 여야 ‘강대강’ 충돌이 반복되면서 민생법안 30여건 중 11건만 가까스로 국회를 통과했다.
장 대표는 본회의에 앞서 국민의힘 의원들과 규탄대회를 열고 “국민의 목소리가 모이는 이곳 국회 본회의장 로텐더홀에서 특검법 수용을 촉구하는 단식을 시작한다”고 밝혔다. 그는 “(김병기 전 민주당 원내대표의) 블랙폰을 열면 정청래 대표부터 청와대에 계신 분까지 비리가 줄줄이 엮여 나올 것이고, 전재수 전 해양수산부 장관 특검을 하면 통일교에서 돈 받은 정치인이 줄줄이 나올 것”이라며 “진실은 덮는다고 사라지지 않는다”고 목소리를 높였다. 이어 “국민의힘은 통일교 게이트, 공천뇌물 특검을 통과시키기 위해 개혁신당과 함께 싸울 것”이라고 말했다. 민주당은 장 대표 단식 돌입을 “정치쇼”라며 평가절하했다.
여권 비리 특검 추진으로 첫 정책 공조를 시작한 국민의힘과 개혁신당은 민주당이 2차 종합 특검법 본회의 상정을 강행하자 천하람 개혁신당 원내대표를 첫 주자로 필리버스터에 돌입했다. 민주당은 12·3 비상계엄 등 윤석열 정권 비위에 대한 기존 특검 수사의 한계를 보완하기 위한 후속 입법이라는 입장이나 야권은 지방선거를 염두에 둔 내란몰이라며 반발하고 있다.
천 원내대표는 “지금 우리에게 필요한 것은 죽은 권력을 재탕, 삼탕 부관참시하는 2차 종합 특검이 아니라 살아 있는 권력의 부패를 도려내는 통일교와 돈 공천 특검”이라며 “윤석열 정권의 잘못을 부관참시하는 것은 권력 눈치를 볼 필요도 없고 손뼉 쳐줄 일인데 왜 특검이 필요한가”라고 물었다.
강대강 대치 기류 속에 여야는 2차 종합 특검법 상정에 앞서 노후계획도시법, 미세먼지 저감에 관한 특별법 개정안, 12·29 여객기 참사 및 영남권 산불 피해자 지원을 위한 재난·안전관리기본법 개정안 등 비쟁점 민생법안 11건만 합의 처리했다.
민주당은 16일 필리버스터 종결 표결을 통해 2차 종합 특검법을 단독 처리할 방침이다. 정 대표는 이날 본회의 전 의원총회에서 “내란과의 전쟁은 끝나지 않았다”며 “내란 잔재를 완전히 청산하기 위해 내란의 티끌까지 법정에 세워야 한다”고 말했다. 한병도 원내대표도 국회 정책조정회의에서 “김건희 일당의 관저 공사 특혜, 국민의힘 전당대회 개입 증거가 속속 드러나고 있고 순직 해병 사건의 임성근(전 해병대 1사단장) 구명 로비 의혹도 규명하지 못했다”며 “2차 종합 특검으로 하루빨리 내란과 국정농단의 진실을 한 점 의혹도 없이 파헤쳐야 한다”고 말했다.
이형민 김혜원 이강민 기자 gilels@kmib.co.kr
