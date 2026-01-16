‘더 뛰기 전에…’ 서울 ‘생애 첫 집’ 매수 비중 11년 만 최고
규제 덜한 정책대출 활용 많아
지난해 서울에서 아파트 등 집합건물을 생애 최초로 매수한 사람이 4년 만에 가장 많았던 것으로 나타났다. 전체 매매 거래 비중 대비 생애 최초가 차지하는 비중은 2014년 이후 11년 만에 최대였다. 집값 상승이 이어지는 가운데 생애 최초 매수는 대출 규제 강도가 상대적으로 약한 데다, 정책자금도 활용할 수 있었던 영향이 큰 것으로 보인다.
15일 법원 등기정보광장에 따르면 지난해 서울 집합건물(아파트·연립·오피스텔 등)을 생애 최초로 매수한 사람은 6만1159명으로 집계됐다. 지난해 매매된 전체 집합건물 16만920건 가운데 38.0%를 차지한다. 생애 최초 매수 건수는 2021년(8만1412건) 이후 4년 만에, 이들의 비중은 2014년(39.1%) 이후 11년 만에 최대치였다.
생애 최초로 집합건물을 매수한 사람들은 신축 아파트가 있거나 개발 기대감이 있으면서도 집값이 상대적으로 저렴한 지역에 몰렸다. 생애 최초 매수를 지역별로 보니 송파구가 3851건으로 가장 많았고, 동대문구(3842건), 강서구(3745건), 노원구(3743건), 강동구(3402건), 은평구(3207건), 영등포구(3182건) 등 순이었다.
고준석 연세대 상남경영원 교수는 “작년에 서울 집값은 매매가뿐 아니라 전월세도 계속 올랐다. 그렇다 보니 ‘전월세 사느니 대출 더 받아서 내 집 마련하자’고 생각한 무주택자들이 많았을 것”이라며 “정책자금 대출 등을 활용해 매수할 수 있는 지역에 매수가 많았던 게 그 방증”이라고 말했다.
지난해는 6·27, 10·15 대책으로 규제지역 내 주택담보대출 한도가 주택 가격에 따라 2억~6억원으로 줄었고, 주택담보대출비율(LTV)은 70%에서 40%로 축소됐다. 하지만 생애 최초 매수자들은 LTV 70%, 총부채상환비율(DTI) 60%를 적용받으며 대출 규제를 상대적으로 덜 받았다. 주택도시기금에서 지원하는 디딤돌대출이나 한국주택금융공사의 보금자리론 등 정책성 대출은 종전과 비슷한 수준으로 대출받을 수 있다.
무주택자들이 지난해 생애 첫 매수에 많이 나선 건 결국 서울 집값의 상승 압력이 강했기 때문이란 분석이 많다. 이날 한국부동산원에 따르면 지난해 서울 아파트값은 연간 8.98% 올랐다. 부동산원이 아파트값 상승률을 공표하기 시작한 2013년 이후 최고치다.
양지영 신한 프리미어 패스파인더 전문위원은 “그동안 집값은 금리 영향을 많이 받았지만, 지금은 공급 영향이 절대적으로 크다. 공급 부족이 해소되지 않으면 이런 현상은 올해도 이어질 것”이라고 전망했다.
정진영 기자 young@kmib.co.kr
