김포한강신도시 여권민원실 만족도 상승
‘매우 만족’ 응답이 90% 넘어
“생활권중심서비스 효과 입증”
경기 김포한강신도시 여권민원실이 생활권 중심 행정서비스의 모범 사례로 자리 잡고 있다.
15일 김포시에 따르면 지난해 7월 1일 개설한 김포한강신도시 여권민원실은 7개월간 총 1만751건의 여권 민원을 처리했다. 월별 처리 건수도 7월 1550건에서 12월 2201건으로 꾸준한 증가세를 보였다.
시는 여권민원실 이용자를 대상으로 만족도 조사를 실시한 결과, 시설 및 환경의 쾌적성, 대기시간의 적절성, 업무 처리의 전문성·친절성·신속성 항목에서 ‘매우 만족’ 이상 응답이 90%를 넘어 전반적인 체감 만족도가 매우 높은 것으로 나타났다고 밝혔다.
이용 목적 분석에서도 생활권 중심 민원 서비스라는 설치 취지가 효과를 거둔 것으로 분석됐다. 여권 발급을 위해 방문한 시민 가운데 62%가 도보 또는 대중교통을 이용한 것으로 조사됐으며, 주거지와 대중교통 시설과 가까운 입지에 대한 긍정적인 평가가 다수를 차지했다.
이용 시민들은 접근성과 처리 속도, 시설 환경에 대해 호평을 내놓고 있다. 한 시민은 “전에는 여권 발급을 위한 이동과 대기 시간이 부담됐지만 신도시 여권민원실이 생기면서 접근성이 크게 개선됐다”고 평가했다.
김포시 관계자는 “시민들이 더 편리하게 이용할 수 있도록 시설 환경과 운영 체계를 지속적으로 보완해 나가겠다”며 “여권민원실이 신뢰받는 생활밀착형 행정서비스 공간으로 정착할 수 있도록 운영 내실화를 강화하겠다”고 밝혔다.
김포한강신도시 여권민원실은 구래역 2층에 있다. 방문 시민은 인근 구래상업지역 공영주차장을 이용할 수 있다.
