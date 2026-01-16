부산, 외국인 관광객 500만명 유치전략 본격화
지원기업 매출 1100억원 실적
글로벌 관광도시 도약도 시동
부산시가 관광기업 육성을 통해 외국인 관광객 500만명 유치 전략을 본격화하고 있다. 관광 스타트업과 스타기업을 체계적으로 키운 결과 정책 지원을 받은 기업들은 지난해 매출 1100억원과 투자 유치 70억원의 실적을 거두며 관광산업의 성장 가능성을 입증했다.
부산시와 부산관광공사는 한국관광공사 주관 ‘2025년 지역관광기업지원센터 성과평가’에서 부산관광기업지원센터가 6년 연속 우수 등급을 획득해 국비 10억원을 확보했다고 15일 밝혔다.
부산광광기업지원센터는 2019년 전국 최초로 문을 연 이후 관광기업을 발굴·육성하며 지역 관광기업 지원 모델을 선도해 왔다. 특히 글로벌·국내 온라인 여행사(OTA) 부산 상주 거점 유치와 지역 관광 콘텐츠의 성공적 안착에 매진해왔다. 시와 센터는 OTA 협업 사업을 통해 수도권 중심 유통 구조를 개선하고 부산 특화 관광상품 개발을 지원해 ‘지자체·기업·플랫폼’ 협업 구조를 구축했다.
포트빌리지와 크리스마스빌리지는 체류형 관광 콘텐츠로 자리 잡았고 미식·행사·교육 관광, 메디투어 분야에서도 경쟁력 있는 기업들이 등장했다. 시는 지난해부터 투자 연계와 리브랜딩 등 240여건의 컨설팅을 진행하고 수도권 판로 개척에 나서는 등 기업 성장 단계별 지원을 강화했다.
시는 올해 수요자 중심의 기업 지원 체계를 더욱 공고히 하고 체류형 콘텐츠를 확장해 글로벌 관광도시로 도약한다는 방침이다. 나윤빈 부산시 관광마이스국장은 “관광기업 성장은 외국인 관광객 500만명 유치의 핵심 동력”이라며 “기업 특성과 성장 단계에 맞춘 지원으로 지속 가능한 관광산업 기반을 만들겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사