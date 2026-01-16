1조 달러 시대 앞둔 우주 산업, 한국은 인프라 구축 초기 단계
미국 등 주요국, 상업 생태계 육성
한국, 정책 중심 ‘시장 형성’ 전환 필요
글로벌 우주항공산업의 성장 속도에 비해 한국의 수출은 여전히 초기 단계에 머물러 있다는 지적이 나왔다. 우주 경제 ‘1조 달러’ 시대가 다가오는 상황에서 한국 역시 우주 정책의 중심축을 ‘기술 개발’에서 ‘시장 형성’으로 옮겨야 한다는 주장이다.
한국무역협회 국제무역통상연구원이 15일 발표한 ‘미래를 여는 우주항공산업, 주요국 전략과 한국의 수출 과제’ 보고서에 따르면 민간 주도 글로벌 우주 경제는 2024년 6130억 달러 규모에서 2040년대까지 1조 달러(1478조원) 이상으로 성장할 전망이다.
주요국은 우주 산업 선점을 위해 치열한 경쟁을 벌이는 중이다. 미국은 정부가 제품과 민간 서비스를 구매하는 방식으로 상업 우주 생태계를 육성하고 있다. 미 항공우주국은 상업용 궤도수송 프로그램을 통해 20억 달러 규모의 발사체 개발 및 수송 계약을 맺고 민간 기업인 스페이스X에 초기 자금을 지원했다.
중국은 핵심 기술의 완전한 자립화를 목표로 우주 정거장인 톈궁 운영, 독자 달 탐사 프로그램인 창어 계획 등 대규모 투자를 이어오고 있다. 일본의 경우 정밀 제조·로봇 기술 분야 강점을 내세워 국제 우주 프로젝트의 핵심 공급자 역할 수행하고 있다.
한국은 정부 주도로 단기간에 핵심 기술 역량을 확보했다. 지난해 11월 누리호 4차 발사를 계기로 민간 중심 생태계로의 전환 단계로도 진입했다. 하지만 수출은 아직 ‘걸음마’ 단계에 그치고 있다. 보고서는 대규모 자본과 장기간 투자가 필요한 산업 특성과 실증 인프라 부족, 국제 인증과 수출통제 대응 부담, 글로벌 사업 실적 부족 등이 발목을 잡고 있다고 분석했다.
이와 함께 반도체, 배터리, 정보통신기술(ICT), 바이오 등 세계적 경쟁력을 갖춘 우리 주요 수출 산업을 우주 분야와 결합해야 한다고 제안했다. 세계 우주 공급망의 핵심 파트너로 자리 잡자는 것이다.
강성은 무협 수석연구원은 “정부의 초기 수요 창출과 외국 진출 지원이 병행되지 않으면 수출 확대에 한계가 있는 만큼 지금부터 수출 산업 육성 기반을 체계적으로 마련할 필요가 있다”고 말했다.
