세종시, 일상 속 탄소중립·녹색전환 추진
시민 녹색문화 체감·향유에 초점
‘2027 하계U대회’ 준비·점검 강화
‘2027 충청 하계세계대학경기대회(하계U대회)’를 앞두고 세종시가 일상 속 탄소중립·녹색전환을 실현하기 위한 대책을 내놨다. 세종시는 시민과 하계U대회 방문객들이 모두 만족할 수 있도록 올해 도시환경 정비·관리를 강화한다고 15일 밝혔다.
먼저 환경녹지국을 중심으로 전체 도시환경 관리 사업을 총괄하는 컨트롤 타워를 운영한다. 도시환경 개선을 가장 크게 체감할 수 있는 요소인 가로수와 녹지는 체계적인 예·제초 작업을 통해 경관을 개선한다. 공중화장실은 위생 및 안전 점검을 강화하고 개방화장실을 확대한다.
도시 청결 활동이 시민운동으로 정착될 수 있도록 시민·기업·단체로 구성된 ‘환경 서포터즈’를 도입하는 한편 매달 ‘환경정비의 날’도 운영한다.
하계U대회 기간에는 세종을 찾는 선수단과 방문객, 시민들이 함께 즐길 수 있는 정원 서비스를 제공한다. 경기장과 선수촌 주변은 개최 종목을 상징하는 테마정원을 조성한다. 도심 곳곳에 있는 회전 교차로의 경우 ‘ㅇ(이응)정원’으로 조성해 방문객들에게 다양한 볼거리를 제공한다는 방침이다.
생활 속 탄소중립을 실천할 수 있는 방안도 마련했다. 사업장 대기오염물질 배출시설에 대한 점검 강화, 미세먼지 고농도 시기에는 비상저감조치를 신속히 시행해 깨끗한 공기질을 확보키로 했다. 지역 내 생태복원대상지도 추가로 발굴해 건강한 생태계가 탄소흡수 기능을 유지할 수 있도록 관리한다.
전기차·수소차 등 무공해차 보급 확대를 통한 ‘탈탄소 녹색수송’ 전환도 추진한다. 시는 올해 전기차 1227대, 수소차 56대 등 1283대의 무공해차를 보급할 계획이다. 지난해 보급된 515대 대비 약 2.5배 확대된 규모다. 내연 기관차에서 전기차로 전환하면 전환 지원금을 지원한다.
권영석 세종시 환경녹지국장은 “올해는 세종의 도시환경을 한 단계 도약시키는 중요한 한 해가 될 것”이라며 “그동안 녹지 향유권이 풍부한 녹색도시 조성에 집중했다면 올해는 도시 곳곳에서 녹색문화를 느끼도록 만들겠다”고 말했다.
세종=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
