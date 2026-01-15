트럼프, 우크라 전쟁 평화협상 걸림돌은 푸틴 아닌 젤렌스키
“우크라 협상 준비 덜 돼 있어”
도널드 트럼프 미국 대통령이 우크라이나 전쟁 평화협상의 걸림돌로 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령을 지목했다.
트럼프 대통령은 14일(현지시간) 로이터통신과의 인터뷰에서 “블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 협상할 준비가 돼 있다고 생각한다”며 “우크라이나는 협상할 준비가 덜 돼 있다”고 말했다. 제2차 세계대전 이후 유럽 최대 영토 분쟁인 우크라이나 전쟁이 장기화되는 이유로는 “젤렌스키”를 꼽았다.
젤렌스키 대통령이 협상에 소극적인 이유와 관련해선 “그저 그가 (합의 지점에 도달하는 데) 어려움을 겪고 있다고 생각한다”고 말했다. 로이터는 트럼프 대통령의 발언에 대해 “모스크바(러시아)는 종전 의지가 없다는 유럽 동맹국들의 주장과 뚜렷한 대조를 이룬다”고 분석했다.
트럼프 대통령은 자신의 중동 특사인 스티브 위트코프와 맏사위 재러드 쿠슈너의 모스크바 방문 가능성을 다룬 보도에 대해선 “아는 바 없다”고 밝혔다.
다음 주 스위스 다보스에서 열리는 세계경제포럼(WEF)에서 젤렌스키를 만날 의향이 있느냐는 질문에는 “그가 그곳에 있다면 만나겠다”며 여지를 남겼다.
한편 트럼프 대통령은 자신의 금리 인하 요구를 거부해온 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장 해임 가능성에 대해 “그렇게 할 계획은 없다”면서도 수사 결과가 해임 사유가 될 수 있느냐는 질문에 “현재 그에 대해 다소 유보적인 입장이며 어떻게 할지 자세히 말할 수 없다. 너무 이르다”고 답했다.
파월 의장의 임기는 오는 5월까지다. 파월의 후임으로 트럼프 대통령은 케빈 워시 전 연준 이사나 케빈 해싯 국가경제위원회(NEC) 위원장을 지명할 의향이 있음을 시사하며 “앞으로 몇 주 안에 발표할 것”이라고 했다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
