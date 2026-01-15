美 H200 수출 허용에도 中 “기술 예속 노림수” 경계
관영언론 “기술 자립 흐름 못 바꿔”
미국 정부가 엔비디아 인공지능(AI) 칩 H200의 중국 수출을 조건부로 허용했지만 중국은 ‘기술 자립을 억제하려는 노림수가 숨어 있다’며 경계했다. H200 은 중국 수출용으로 설계된 저사양 칩으로 미 상무부는 13일(현지시간) 대중국 수출을 공식 허용했다.
중국 관영 글로벌타임스는 15일 사설을 통해 “낮은 수준의 반도체 칩 수출도 막아왔던 미국이 H200 수출을 조건부로 승인한 것은 선의가 아니라 치밀한 노림수에 따른 것”이라고 지적했다.
미국이 엔비디아 최첨단 AI칩인 블랙웰보다 한 세대 뒤처진 H200의 중국 수출을 허용함으로써 중국 시장에서 상업적 이익을 챙기고 기술 격차를 유지해 장기적인 시장 지배를 노리고 있다는 것이다. 도널드 트럼프 대통령은 앞서 H200의 중국 판매대금의 25%를 미국 국고로 환수하는 행정명령에 서명했다.
글로벌타임스는 “미국이 다른 무역 파트너와 달리 중국에만 AI칩 수출을 규제하는 것은 차별적 조처”라며 “기술적 우위를 무기화하고 정치화하는 미국의 관행은 근본적으로 변하지 않았다”고 비판했다.
이어 “외부 세계가 첨단 반도체 기술을 제한하든 허용하든 중국의 기술적 자립이라는 역사적 흐름을 바꿀 수 없다”고 강조했다.
중국은 H200을 대량 수입하면 미국에 대한 기술 의존에서 벗어날 수 없다고 보고 화웨이 등 자국 반도체기업의 기술 자립에 전력을 기울이고 있다. 로이터통신에 따르면 중국 당국은 H200 칩의 중국 반입을 허용하지 말라고 지시했고 자국 기업들에도 불가피한 경우가 아니면 H200 칩을 구매하지 말라고 요구했다.
베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr
