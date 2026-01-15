원화가치 더 떨어질라… 한은, 금리 5번째 동결

이창용 “환율 잡자고 인상은 안해”

시장은 ‘인하 사이클 종료’ 해석

이창용 한은 총재가 15일 서울 중구 한국은행에서 열린 통화정책방향 기자간담회에서 발언하고 있다. 한은 금융통화위원회는 이날 연 2.5% 기준금리를 동결하며 다섯 차례 연속 동결 기조를 이어갔다. 연합뉴스

한국은행 금융통화위원회가 연 2.5%인 기준금리를 15일 동결했다. 원·달러 환율이 널뛰는 상황에서 금리를 인하할 경우 원화 가치가 더 하락할 수 있다는 점을 우려한 것으로 풀이된다.



이창용 한은 총재는 이날 금통위 통화정책방향회의 후 기자간담회에서 “기준금리를 지금 수준에서 유지하며 대내외 정책 여건을 점검하는 것이 적절하다”고 말했다. 이번에는 ‘금리를 인하해야 한다’고 최근 줄기차게 주장해온 신성환 금통위원까지 입장을 바꿔 전원 일치 결정이 나왔다.



이번 기준금리 동결은 지난해 7월과 8·10·11월에 이어 다섯 번째다. 지난해 7월부터 다음 금통위 통방회의가 열리는 오는 2월 26일까지 약 7개월 동안 금리가 고정되는 셈이다.





기준금리가 이처럼 장기간 동결된 가장 큰 원인은 불안한 원·달러 환율이다. 원화가 기축통화가 아닌 상황에서 금리가 미국(연 3.5~3.75%)보다 큰 폭으로 밑돌면 외국인투자자들은 더 높은 금리를 찾아 떠나 환율이 오를 수 있다. 장민 한국금융연구원 선임 연구위원은 “지금 시점에서 금리를 인하하면 환율이 다시 뛸 수 있다”고 경고했다.



한은의 목표치(연 2%)를 웃도는 물가도 금리 동결에 힘을 실었다. 지난해 12월 소비자물가지수는 2024년 같은 달보다 2.3% 상승해 9월부터 4개월 연속 2%대 상승률을 기록했다. 지난해 2월 첫째주 이후 48주 연속 오르고 있는 서울 아파트 가격 또한 영향을 미쳤다.



시장은 기준금리 인하 주기가 사실상 종료됐다고 본다. 한은 금통위가 통방 의결문에서 금리 인하 관련 표현을 아예 삭제했기 때문이다. 지난해 11월 통방 의결문에는 ‘금리의 추가 인하 여부와 시기를 결정하겠다’는 문구가 명시됐는데 이번에는 ‘향후 통화정책은 대내외 정책 여건 변화 등을 면밀히 점검하면서 결정하겠다’로 바뀌었다.



그렇다고 기준금리 인상을 시사하는 건 아니다. 이 총재는 “금리로 환율을 잡으려면 25bp(0.25% 포인트)가 아니라 200~300bp를 한꺼번에 인상해야 한다. 그러면 많은 사람이 고통받을 수 있다”고 말했다.



김진욱 기자 reality@kmib.co.kr



