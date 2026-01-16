부모가 자녀 유튜브 쇼츠 ‘완전 차단’ 가능해진다
쇼츠 시청시간 제한 기능 도입
청소년 보호 가이드라인도 강화
유튜브가 미성년자의 ‘쇼츠’ 영상 시청 시간을 보호자가 설정 및 제한할 수 있도록 기능을 업데이트했다. 청소년의 소셜 미디어(SNS) 과몰입에 대한 우려가 커지는 상황에서 페이스북, 인스타그램, 틱톡에 이어 유튜브까지 주요 SNS 플랫폼 기업들의 자체 보호 조치가 강화되는 추세다.
유튜브는 14일(현지시간) 공식 블로그를 통해 ‘감독 대상 계정’을 사용하는 청소년의 쇼츠 시청 시간 제한 기능을 새로 도입한다고 밝혔다. 이에 따라 부모는 자녀의 쇼츠 시청 시간을 15분부터 2시간까지 설정할 수 있다. 타이머를 ‘0’으로 설정해 쇼츠 피드를 아예 스크롤할 수 없도록 차단하는 기능도 곧 추가될 예정이다. 부모가 자녀의 취침이나 휴식 시간 알림을 설정해 동영상 시청을 중단하도록 유도하는 기능도 제공된다.
유튜브는 이번 업데이트로 청소년이 연령에 적합하고 유익한 콘텐츠를 접할 수 있도록 돕는 ‘크리에이터 가이드라인’도 도입한다고 밝혔다. 이 가이드라인은 유튜브와 미국 UCLA가 협력해 개발했고 미국 심리학회, 보스턴 아동병원, 유니세프 한국위원회 등의 검토를 거쳐 완성됐다. 가이드라인이 유튜브의 추천 시스템에 적용돼 청소년들에게 유익한 고품질 콘텐츠가 더 자주 노출되도록 할 방침이다. 유튜브는 또 부모가 새로운 자녀용 계정을 만들어 몇 번의 탭만으로 여러 계정을 쉽게 전환할 수 있도록 가입 환경을 개선할 예정이라고 덧붙였다. 유튜브는 이러한 기능을 올해 1분기 말까지 전 세계에 적용할 방침이다.
가스 그레이엄 유튜브 건강 및 공중보건 총괄은 “부모는 자녀와 대화하면서 자녀의 특성을 반영해 관리 기능을 설정해야 한다”며 “청소년의 성장 단계에 따라 점진적으로 자율성을 확대하는 게 필요하다”고 말했다. 앞서 메타는 인스타그램에 도입했던 청소년 계정 시스템을 지난해 페이스북과 메신저까지 확대 적용했다. 만 13~15세 청소년 계정은 생성 시 자동으로 비공개 설정돼 승인된 팔로워만 콘텐츠를 볼 수 있다. 숏폼의 선두주자인 틱톡의 경우 18세 미만 사용자에 대해 하루 60분 사용 제한이 기본값으로 설정돼 있다.
