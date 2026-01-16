시사 전체기사

경주에 국내 첫 폴로경기장 조성… 경북도·경주시 등 협약

입력:2026-01-16 00:51
스포츠·휴양 등 복합관광단지 추진
서면 일대 약 213만㎡ 부지 활용
3200억원 규모의 민간투자 추진

15일 경북도청에서 열린 ‘경주 코리아 폴로파크 관광단지 조성’ 업무 협약(MOU)식. 경북도 제공

경북 경주시 서면 일대 국내 처음으로 대중형 ‘폴로(Polo)경기장’이 들어선다. 폴로경기장을 포함해 스포츠와 휴양, 체류 기능이 합쳐진 복합관광단지가 조성될 전망이다.

경북도는 15일 도청에서 경주시, ㈜루브루와 함께 ‘경주 코리아 폴로파크 관광단지 조성’ 업무협약(MOU)을 체결했다. 이에 따라 경주시 서면 도계·서오·천촌리 일대 약 213만㎡(약 64만평) 부지에 경주 코리아 폴로파크 관광단지 조성이 추진될 계획이다. 폴로는 승마와 하키를 접목한 종목으로 말을 탄 채 스틱으로 공을 몰고 가서 골을 넣는 방식으로 승부를 가린다. 국내에선 접하기 어려운 종목이다.

협약식에는 이철우 경북도지사, 주낙영 경주시장, 사업주체인 성호그룹 손명익 회장 등이 참석했다. 경북도와 경주시는 관광단지 조성이 원활히 추진될 수 있도록 인·허가 등 행정적·제도적 지원을 적극 추진할 예정이다. 루브루는 총 3200억원 규모의 민간투자와 함께 지역 신규 일자리 300명 창출 및 지역경제 활성화에 적극 협력하기로 했다. 루브루는 경주시를 기반으로 한 연매출 8500억원 규모의 성호그룹의 개발법인이다.

사업은 2030년까지 단계적으로 추진된다. 폴로경기장을 중심으로 한 폴로파크와 골프장(18홀) 등 종합스포츠파크, 모노레일과 짚라인 등 자연친화형 휴양 콘텐츠, 호텔·콘도 등 숙박시설을 갖춘 체류형 복합 관광단지가 들어설 예정이다.

경북도는 이번에 조성하는 관광단지가 광역권 관광 수요를 흡수하는 핵심 거점으로 성장할 것으로 기대한다. 수도권에서 고속철 이용 시 2시간 이내, 대구와 부산·울산·경남권에서도 1시간 내 접근이 가능한 입지적 강점 등을 갖췄기 때문이다.

경북도와 경주시는 폴로 대중화를 이끌어 국내외 관광객을 유치하고 ‘글로벌 VIP’ 사교 및 국제폴로대회 유치 등을 추진할 방침이다. 올해 개장하는 인근의 영천 렛츠런파크와 연계해 영천은 ‘대중의 경마’, 경주는 ‘VVIP 및 국제대회 중심의 폴로’로 기능을 분담하고 동물병원, 말 수송 차량, 전문 조련사 기반을 공유하는 방안이 추진될 예정이다.

이 도지사는 “‘경주 코리아 폴로파크 관광단지’는 국내 최초 대중형 폴로파크라는 상징성과 함께 경북 관광의 지형을 확장하는 전환점이 될 것”이라고 말했다. 또 “앞으로도 고부가가치 관광단지 조성을 통한 민간 투자가 원활히 이뤄질 수 있도록 규제 개선과 행정 지원은 물론 ‘1시군 1호텔’ 프로젝트 구체화 및 지역 활성화 투자 여건 조성에도 적극 나서겠다”고 밝혔다.

안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr

오늘의 추천기사
