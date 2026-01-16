경주에 국내 첫 폴로경기장 조성… 경북도·경주시 등 협약
스포츠·휴양 등 복합관광단지 추진
서면 일대 약 213만㎡ 부지 활용
3200억원 규모의 민간투자 추진
경북 경주시 서면 일대 국내 처음으로 대중형 ‘폴로(Polo)경기장’이 들어선다. 폴로경기장을 포함해 스포츠와 휴양, 체류 기능이 합쳐진 복합관광단지가 조성될 전망이다.
경북도는 15일 도청에서 경주시, ㈜루브루와 함께 ‘경주 코리아 폴로파크 관광단지 조성’ 업무협약(MOU)을 체결했다. 이에 따라 경주시 서면 도계·서오·천촌리 일대 약 213만㎡(약 64만평) 부지에 경주 코리아 폴로파크 관광단지 조성이 추진될 계획이다. 폴로는 승마와 하키를 접목한 종목으로 말을 탄 채 스틱으로 공을 몰고 가서 골을 넣는 방식으로 승부를 가린다. 국내에선 접하기 어려운 종목이다.
협약식에는 이철우 경북도지사, 주낙영 경주시장, 사업주체인 성호그룹 손명익 회장 등이 참석했다. 경북도와 경주시는 관광단지 조성이 원활히 추진될 수 있도록 인·허가 등 행정적·제도적 지원을 적극 추진할 예정이다. 루브루는 총 3200억원 규모의 민간투자와 함께 지역 신규 일자리 300명 창출 및 지역경제 활성화에 적극 협력하기로 했다. 루브루는 경주시를 기반으로 한 연매출 8500억원 규모의 성호그룹의 개발법인이다.
사업은 2030년까지 단계적으로 추진된다. 폴로경기장을 중심으로 한 폴로파크와 골프장(18홀) 등 종합스포츠파크, 모노레일과 짚라인 등 자연친화형 휴양 콘텐츠, 호텔·콘도 등 숙박시설을 갖춘 체류형 복합 관광단지가 들어설 예정이다.
경북도는 이번에 조성하는 관광단지가 광역권 관광 수요를 흡수하는 핵심 거점으로 성장할 것으로 기대한다. 수도권에서 고속철 이용 시 2시간 이내, 대구와 부산·울산·경남권에서도 1시간 내 접근이 가능한 입지적 강점 등을 갖췄기 때문이다.
경북도와 경주시는 폴로 대중화를 이끌어 국내외 관광객을 유치하고 ‘글로벌 VIP’ 사교 및 국제폴로대회 유치 등을 추진할 방침이다. 올해 개장하는 인근의 영천 렛츠런파크와 연계해 영천은 ‘대중의 경마’, 경주는 ‘VVIP 및 국제대회 중심의 폴로’로 기능을 분담하고 동물병원, 말 수송 차량, 전문 조련사 기반을 공유하는 방안이 추진될 예정이다.
이 도지사는 “‘경주 코리아 폴로파크 관광단지’는 국내 최초 대중형 폴로파크라는 상징성과 함께 경북 관광의 지형을 확장하는 전환점이 될 것”이라고 말했다. 또 “앞으로도 고부가가치 관광단지 조성을 통한 민간 투자가 원활히 이뤄질 수 있도록 규제 개선과 행정 지원은 물론 ‘1시군 1호텔’ 프로젝트 구체화 및 지역 활성화 투자 여건 조성에도 적극 나서겠다”고 밝혔다.
안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
