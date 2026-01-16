코스피 덕 본 삼성가 주식 60조원 돌파
이재용은 28조원 돌파, 30조 눈앞
삼성전자 주가가 최근 거침없는 상승세를 이어가면서 이재용(사진) 삼성전자 회장의 주식평가액이 28조원을 돌파한 것으로 나타났다. 국내에서 처음으로 30조원대 주식 부호가 나올 가능성이 높다.
15일 한국CXO연구소에 따르면 이 회장의 주식 가치는 전날 기준 28조5655억원으로 집계됐다. 이 회장은 삼성전자 삼성물산 삼성생명 삼성SDS 삼성E&A 삼성화재 삼성전자우 7개 종목을 보유 중이다.
이 회장의 주식 재산은 최근 1년 새 급격히 불어났다. 지난해 1월 기준 약 11조8000억원 수준에서 140%이상 늘었다. 특히 삼성전자 주식평가액은 1월 5조원 수준에서 13조6670억원으로 약 2.5배 상승했다.
전날 역대 최고가를 경신한 삼성물산 보유 주식 가치는 10조1177원로 평가됐다. 이로써 이 회장은 국내에서 주식평가액 10조원이 넘는 종목을 2개 이상 보유한 첫 번째 사례가 됐다.
삼성 총수 일가로 범위를 넓혀보면 홍라희 리움미술관 명예관장(12조3654억원), 이부진 호텔신라 사장(10조7013억원), 이서현 삼성물산 사장(10조879억원) 등 세 모녀 모두 10조원 이상의 주식평가액을 보였다. 이 회장을 포함해 삼성가 4인의 합산 평가액은 61조7201억원 수준이다.
허경구 기자 nine@kmib.co.kr
