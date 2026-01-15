두쫀쿠 열풍 이면에 ‘두쫀쿠플레이션’… 웃돈에 편법 판매 우려
중고거래 플랫폼서 거래 급증
저품질 유사 제품도 잇단 등장
‘반짝 인기’ 위험 요소도 존재
디저트 시장을 휩쓴 두바이 쫀득 쿠키, 일명 ‘두쫀쿠’ 열풍이 계속되고 있다. 오픈런과 품절 대란에 이어 최근에는 중고거래 플랫폼까지 등장하며 인기를 실감케 한다. 그러나 재료비 급등과 이를 틈탄 유사 제품 난립이 겹치며 이른바 ‘두쫀쿠플레이션’(두쫀쿠+인플레이션)이라는 비판도 함께 커지고 있다.
15일 당근마켓 등 중고거래 플랫폼에서 ‘두쫀쿠’를 검색하면 제품을 사고판다는 게시글이 다수 확인된다. 대부분은 동네 제과점이나 베이커리에서 품절된 상품을 미리 구매한 뒤 웃돈을 얹어 되파는 형태다. 개당 가격은 8000원에서 1만원 선이며, 카다이프(중동식 얇은 면) 등 재료값의 경우 10만원을 웃도는 경우도 적잖다. 그러나 개봉 여부나 소비기한, 보관 상태가 명확하지 않은 상태로 유통되면서 위생과 안전성에 대한 우려가 제기된다. 냉장 보관이 필요한 마시멜로와 크림류가 포함된 제품 특성상 중고 유통에 따른 식중독 위험 가능성도 배제하기 어렵다.
유행에 편승한 저가·저품질 유사 제품도 잇따라 등장하고 있다. 각종 온라인 커뮤니티에는 “카다이프 대신 호떡 믹스를 쓴 것 같다”는 주장부터 사진과 전혀 다른 제품을 받았다는 후기, 심지어 제품 속에 소면이 들어 있었다는 의혹까지 제기됐다. 마시멜로나 피스타치오 없이 초콜릿과 스프레드만 담긴 사례도 확인된다. 소셜미디어상의 레시피를 급히 모방한 일부 판매자들이 원재료를 바꾸거나 아예 생략한 ‘가짜 두쫀쿠’를 내놓으면서 소비자 혼란과 불신이 빠르게 커지고 있다.
이처럼 품질 논란이 확산되고 있는 배경에는 급등한 제조 원가가 있다. 대표 재료인 피스타치오 가격은 2024년 초 1만8000원대(400g 기준)에서 최근 2만4000원까지 올랐고, 국제 시세 역시 미국산 탈각 기준으로 파운드당 12달러를 기록하며 1년 새 1.5배 가까이 상승했다. 마시멜로, 카다이프, 코코아 가루 등 주요 재료는 물론, 낱개 포장 케이스 가격까지도 100원에서 200원으로 뛰며 생산 단가가 전방위적으로 올라가고 있다.
그럼에도 두쫀쿠 인기는 좀처럼 식지 않는 분위기다. 배달의민족에 따르면 이달 첫 주 두쫀쿠 포장 주문 건수는 한 달 전보다 321% 급증했다. 투썸플레이스는 대표 제품 ‘스초생’(스트로베리 초코 생크림) 케이크에 두바이 초콜릿 스타일을 더한 신제품 출시를 긍정적으로 검토하며 유행의 불씨를 키우고 있다.
자영업자들에게는 매출 상승이라는 긍정적 효과도 있지만, 높은 재료비와 오늘날 짧은 유행 주기를 감안하면 위험 요소도 존재한다. 7개월 만에 인기가 꺾였던 ‘두바이 초콜릿’은 ‘두쫀쿠’라는 이름으로 재등장하며 반짝 인기를 끌고 있지만 이 역시 언제까지 지속될지는 미지수다. 과거 전국적인 열풍을 일으켰던 ‘대만 카스텔라’는 성분 논란 보도 이후 매출이 급감했고, 인허가 매장 486곳 중 412곳이 폐업한 ‘탕후루’ 역시 빠른 유행과 몰락을 상징하는 사례로 남았다.
실제 CU와 대한상공회의소 자료에 따르면, 편의점 인기 상품의 평균 생애주기는 과거 22개월에서 최근 4개월 수준으로 급감했다. 업계 관계자는 “두쫀쿠 열풍으로 편의점과 식품, 카페 업계 전반에 단기적인 매출 호황이 나타나고 있는 것은 사실”이라면서도 “과거 유행 식품들이 보여준 급격한 생애주기를 감안하면, 지속 가능한 브랜드로 안착하기 위한 근본적인 대책 없이는 ‘반짝 인기’로 끝나고 말 것”고 내다봤다.
이다연 기자 ida@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사