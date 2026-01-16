전기차 제치고 ‘북미 올해의 차’ 선정된 팰리세이드
현대차 수상 횟수 9회로 늘어
효율·주행성능 균형 있게 구현
현대자동차의 대형 스포츠유틸리티차(SUV) 팰리세이드가 북미 자동차 시상식에서 올해의 차로 선정됐다.
현대차는 14일(현지시간) 미국 디트로이트 헌팅턴 플레이스에서 열린 ‘2026 북미 올해의 차’ 시상식에서 팰리세이드가 유틸리티 부문 올해의 차로 최종 선정됐다고 15일 밝혔다. 이번 수상으로 현대차그룹의 북미 올해의 차 수상 횟수는 모두 9회로 늘었다.
북미 올해의 차는 미국과 캐나다 자동차 전문 매체, 신문, 방송 소속 기자 50명이 심사에 참여하는 시상식이다. 매년 출시된 신차를 대상으로 디자인, 성능, 안전성, 상품성 등을 종합 평가하며, 공정성과 신뢰도가 높다는 점에서 업계에서는 ‘자동차 업계의 오스카상’으로 불린다.
올해 유틸리티 부문 최종 후보에는 팰리세이드와 함께 루시드 그래비티, 닛산 리프가 이름을 올렸다. 전동화 모델 비중이 높아지는 흐름 속에서도 하이브리드 기반 대형 SUV가 전기차 후보를 제치고 최종 선택을 받았다는 점이 눈에 띈다.
팰리세이드의 경쟁력은 성능과 연비를 동시에 개선한 차세대 하이브리드 시스템이 꼽힌다. 2개의 모터가 내장된 신규 변속기에 다양한 엔진 라인업을 조합할 수 있는 구조로, 차급과 차량 특성에 맞춰 효율과 주행 성능을 균형 있게 구현했다. 넉넉한 실내 공간과 안전·편의 사양 등 북미 소비자 선호 요소도 고르게 반영됐다는 평가다.
북미 올해의 차 심사위원장 제프 길버트는 “팰리세이드는 21세기 가족용 차량의 기준을 제시하는 모델”이라며 “넓은 실내 공간과 운전의 재미, 다양한 기술까지 두루 갖춘 점이 인상적”이라고 말했다. 호세 무뇨스 현대차 대표이사 사장은 “팰리세이드는 아름다운 디자인, 첨단 기술, 뛰어난 안전성, 가족을 위한 가치 등 현대차가 고객에게 제공하고자 하는 모든 요소를 담은 모델”이라며 “팰리세이드가 북미 올해의 차에서 최고의 SUV로 인정받은 것은 매우 영광스러운 일”이라고 밝혔다.
