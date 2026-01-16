GS그룹, 안전관리 AI ‘에어’ 중소기업에 무상 배포
GS그룹은 현장 직원들이 개발한 안전관리 인공지능(AI) 에이전트 ‘에어’(AIR)를 중소기업에 무상 배포한다고 15일 밝혔다. 안전관리 인력이 부족한 중소기업이 AI를 활용해 현장 상황에 체계적으로 대응할 수 있도록 한다는 취지다.
에어는 산업 현장의 작업 위험성을 분석해주는 서비스로 GS그룹 차원의 혁신 경진대회인 GS해커톤에서 GS파워 직원 5명이 제안한 아이디어에서 비롯됐다. 간단한 설명을 입력하면 생성형 AI가 작업 공정을 도출하고 잠재 위험 요인과 예방 안전대책을 알려준다. GS파워는 지난해 8월부터 에어를 적용한 결과 위험성 평가 업무 시간이 약 3분으로 단축됐다고 설명했다.
GS 관계자는 “에어를 통해 중소기업도 AI 기반 안전관리의 효과를 체감하고 산업 현장의 안전 격차를 줄이는 데 도움이 되길 바란다”고 말했다.
권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr
