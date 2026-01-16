국민일보 장지영 선임기자 ‘춤비평가상’ 특별상 수상
국민일보 장지영(사진) 문화체육부 선임기자가 한국춤비평가협회의 ‘2025 춤비평가상’ 특별상 수상자로 15일 선정됐다. 올해로 29회째를 맞은 춤비평가상은 국내에서 가장 오랜 역사를 가진 춤 부문 상이다.
협회는 장 기자에 대해 “공공기관의 예술 지원 시스템 문제 등을 짚은 기사로 언론의 감시 기능을 실천하고 여론 형성을 이끌어 건강한 춤 생태계 조성에 기여했다”고 선정 이유를 밝혔다.
2025 춤비평가상 작품상에는 김화숙과 현대무용단 사포의 ‘다시. 간이역에서’가 선정됐다. 베스트 작품에는 ‘고도를 기다리며’ ‘블랙 다이아몬드’ ‘산왕대신기’ ‘아무도, 아무 것도, 아닌 것이 아닌’ ‘흐르는.’ 5편이 꼽혔다. 시상식은 오는 22일 서울 대학로 예술가의집에서 열린다.
권남영 기자
