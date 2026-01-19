거창으로 떠나는 감동여행… ‘1000만 관광도시’ 시대 연다

[이제는 지방시대]

인구 5만 거창군 성장 핵심 전략

‘행사’ 중심에서 체류·소비에 중점

올해 거창방문의 해… 힐링 도시로

인구 증대·지역경제 활성화 기대

거창군이 지난해 9~10월 진행한 ‘감악산 꽃별여행’ 축제에 참여한 관람객들이 꽃길을 걷고 있다. 인구 6만명 선이 무너진 거창군은 지속가능한 도시를 만들기 위한 핵심전략으로 관광산업을 내세우고 있다. 거창군 제공

경남 거창군에서 관광은 지역 행정의 부수적 영역이 아니다. 인구 감소와 지역경제 침체라는 구조적 문제 앞에서 거창군은 관광을 도시 경쟁력을 좌우하는 핵심 전략으로 내세운다.



관광, 산업 아닌 생존 전략



거창군은 지난해 관광진흥과를 신설했다. 관광을 축제나 홍보 중심의 단발성 사업이 아니라 기획·분석·실행을 총괄하는 전략 행정 영역으로 격상시키기 위해서였다. 지난해 1월 관광진흥과 신설 이후 거창군의 관광정책은 큰 변화를 나타냈다. 무엇보다 군은 정책 성과의 기준을 ‘행사 횟수’가 아닌 ‘체류와 소비’에 두도록 했다. 이 같은 정책 변화가 이뤄진 지 1년 만에 여러 통계와 현장에서 동시에 성과가 나타났다는 평가가 나왔다.



18일 KT 빅데이터 분석 결과를 보면 지난해 11월 기준 거창군 관광객 수는 전년 대비 약 5.5% 증가한 653만7000여명을 기록했다. 여러 행사를 통합해 시너지를 일으킨 ‘거창에 On 봄축제’(5월)와 감악산 꽃별여행 및 추석 연휴가 겹친 10월에 관광객 유입이 집중됐다. 축제 시기에 맞춰 반값 여행 성격의 ‘3GO 프로그램’을 운영한 데다 전담여행사 모객 사업이 맞물린 결과로 분석된다.



거창의 동서남북을 잇는 주요 관광지 ‘거창9경’ 방문객 수도 전년 대비 23.1% 늘어난 280만1000여명으로 집계됐다. 특히 거창창포원은 65%에 달하는 증가율을 보이며 명실상부 대표 관광지로 자리매김했다. 향후 국가정원 지정 추진의 동력이 될 것이라는 관측도 제기된다.



관광 성과는 실질적인 지역경제 활성화로 이어졌다. 한국관광 데이터랩에는 외부 관광객의 거창 지역 소비가 전년 대비 약 6.2% 증가한 705억9000여만원으로 나타났다. 쇼핑 및 의료·웰니스 업종 매출 증가가 두드러졌다. 전체 소비의 3분의 1을 차지하는 식음료 업종도 상승했다.



구체적 단위 사업도 성과가 크다. 거창군과 서울우유가 협업한 산업관광은 예산 지원 대비 소비율 332%를 기록했다. 3GO 사업도 267%의 소비율을 보이며 저비용·고효율 관광 모델을 정착시켰다. ‘한 달 여행하기’ 사업은 32개팀이 참여해 최대 29박까지 거창에 머물렀고, 1130건의 온라인 홍보 콘텐츠가 스스로 생성됐다.



관광 전담 조직의 전문성은 공모사업 선정으로 이어졌다. 거창군은 경남도 주관 ‘2026년 노후관광지 재생사업’ ‘권역형 지역관광추진조직(DMO) 육성 시범사업’ ‘2026 열린관광지 조성 공모사업’ 등에 연이어 선정됐다.



거창의 새 관광 키워드인 ‘치유’와 ‘야간관광’도 주목받고 있다. 거창군은 지난해 6월 치유산업특구에 지정됐고 9월 전국 최초 치유산업 조례를 제정했다.



‘거창방문의 해’를 기회로



거창군은 관광산업 성과를 2026년 ‘거창방문의 해’로 이어간다. ‘사계절 힐링되는 곳, 거창으로 떠나는 감동여행’을 비전으로 연간 관광객 1000만명 달성을 목표로 삼았다.



‘거창한나라 웰니스’라는 브랜드 네이밍은 ‘이상한 나라의 앨리스’에서 착안한 스토리텔링이다. 관광객이 거창이라는 가상의 웰니스 국가를 여행하며 치유를 경험한다는 세계관을 담았다. 운영체계는 제도적으로 뒷받침한다. ‘2026 거창방문의 해 운영 및 지원 조례’를 제정해 사업 추진의 법적 근거를 마련하고, 주요 정책과 사업을 심의·조정할 추진위원회를 구성했다.



방문의 해 주요 프로그램에는 황금사과 스탬프투어, 거창한 밤(夜) 달빛 야간 여행, 착한캠핑 프로젝트, 10만원의 행복, 거창으로 체크인(3GO 확대) 등이 유기적으로 배치됐다. 군은 야구장 광고와 홈쇼핑 연계 등 입체적인 홍보를 펼 계획이다.



구인모 거창군수는 “데이터를 통해 확인된 거창 관광의 가능성을 ‘2026 거창방문의 해’의 성공으로 이어가겠다”며 “대한민국 대표 웰니스 관광도시로 자리 잡아 전 국민에게 치유의 가치를 선사하도록 거창군의 행정력을 집중할 계획”이라고 밝혔다.



“작년 660만명 찾아 성장세 뚜렷… 국가대표 웰니스 도시로 키울 것”

구인모 거창군수





경남 거창군은 관광산업을 생존전략으로 삼았다. 구인모(사진) 군수는 18일 국민일보 인터뷰에서 “관광산업이야말로 지속가능한 도시를 위한 핵심전략”이라고 강조했다.



관광산업은 사실상 모든 지자체가 ‘관광도시’를 표방하며 집중하는 분야다. 구 군수는 “거창군은 동서남북 각 권역의 특색을 살린 관광벨트 구축을 전략적으로 추진해 왔다”면서 차별점을 강조했다. 그는 “관광을 단순한 일회성 행사를 넘어 지역 경제 핵심 동력인 ‘산업’으로 접근해 행정력을 집중했다”고 말했다.



구 군수는 “감악산 별바람언덕의 인지도 상승과 거창창포원의 지방정원 안착, 수승대와 항노화힐링랜드 활성화는 일관된 군 정책과 군민들의 협력으로 가능했다”고 말했다. 또 “특히 데이터 분석으로 체류형 관광 콘텐츠를 지속적으로 보완함으로써 방문객이 거창에 더 오래 머물며 지역경제에 실질적 도움을 주는 구조를 마련한 점이 성공 요인”이라고 했다.



그는 “‘1000만 관광객 시대’는 거창군이 지속가능한 미래 도시로 나아가기 위해 설정한 군정의 핵심 비전”이라고 말했다. 그러면서 “최근 관광객 수 추이를 보면 지난해 660만명을 기록하는 등 성장세가 뚜렷해 이 목표가 결코 불가능한 수치는 아니다”고 덧붙였다. 또 “올해를 ‘거창방문의 해’로 정하고 더 공격적인 관광 마케팅 계획을 수립 중”이라며 “단체 관광객 유치 인센티브 제도나 산림레포츠파크 같은 신규 인프라 확충은 1000만 관광객 유치 기반이 될 것”이라고 설명했다.



구 군수는 “앞으로 거창군은 웰니스 관광 선두 주자로서 체계적인 발전을 도모할 계획”이라고 말했다. 이어 “거창창포원 국가정원 승격으로 경쟁력을 높이고 천혜의 산림 자원을 활용해 산림 웰니스 콘텐츠를 더욱 전문화할 예정”이라며 “디지털 스마트 관광 플랫폼 구축 등 첨단 행정 서비스 향상에 주력하겠다”고 강조했다.



창원=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 경남 거창군에서 관광은 지역 행정의 부수적 영역이 아니다. 인구 감소와 지역경제 침체라는 구조적 문제 앞에서 거창군은 관광을 도시 경쟁력을 좌우하는 핵심 전략으로 내세운다.거창군은 지난해 관광진흥과를 신설했다. 관광을 축제나 홍보 중심의 단발성 사업이 아니라 기획·분석·실행을 총괄하는 전략 행정 영역으로 격상시키기 위해서였다. 지난해 1월 관광진흥과 신설 이후 거창군의 관광정책은 큰 변화를 나타냈다. 무엇보다 군은 정책 성과의 기준을 ‘행사 횟수’가 아닌 ‘체류와 소비’에 두도록 했다. 이 같은 정책 변화가 이뤄진 지 1년 만에 여러 통계와 현장에서 동시에 성과가 나타났다는 평가가 나왔다.18일 KT 빅데이터 분석 결과를 보면 지난해 11월 기준 거창군 관광객 수는 전년 대비 약 5.5% 증가한 653만7000여명을 기록했다. 여러 행사를 통합해 시너지를 일으킨 ‘거창에 On 봄축제’(5월)와 감악산 꽃별여행 및 추석 연휴가 겹친 10월에 관광객 유입이 집중됐다. 축제 시기에 맞춰 반값 여행 성격의 ‘3GO 프로그램’을 운영한 데다 전담여행사 모객 사업이 맞물린 결과로 분석된다.거창의 동서남북을 잇는 주요 관광지 ‘거창9경’ 방문객 수도 전년 대비 23.1% 늘어난 280만1000여명으로 집계됐다. 특히 거창창포원은 65%에 달하는 증가율을 보이며 명실상부 대표 관광지로 자리매김했다. 향후 국가정원 지정 추진의 동력이 될 것이라는 관측도 제기된다.관광 성과는 실질적인 지역경제 활성화로 이어졌다. 한국관광 데이터랩에는 외부 관광객의 거창 지역 소비가 전년 대비 약 6.2% 증가한 705억9000여만원으로 나타났다. 쇼핑 및 의료·웰니스 업종 매출 증가가 두드러졌다. 전체 소비의 3분의 1을 차지하는 식음료 업종도 상승했다.구체적 단위 사업도 성과가 크다. 거창군과 서울우유가 협업한 산업관광은 예산 지원 대비 소비율 332%를 기록했다. 3GO 사업도 267%의 소비율을 보이며 저비용·고효율 관광 모델을 정착시켰다. ‘한 달 여행하기’ 사업은 32개팀이 참여해 최대 29박까지 거창에 머물렀고, 1130건의 온라인 홍보 콘텐츠가 스스로 생성됐다.관광 전담 조직의 전문성은 공모사업 선정으로 이어졌다. 거창군은 경남도 주관 ‘2026년 노후관광지 재생사업’ ‘권역형 지역관광추진조직(DMO) 육성 시범사업’ ‘2026 열린관광지 조성 공모사업’ 등에 연이어 선정됐다.거창의 새 관광 키워드인 ‘치유’와 ‘야간관광’도 주목받고 있다. 거창군은 지난해 6월 치유산업특구에 지정됐고 9월 전국 최초 치유산업 조례를 제정했다.거창군은 관광산업 성과를 2026년 ‘거창방문의 해’로 이어간다. ‘사계절 힐링되는 곳, 거창으로 떠나는 감동여행’을 비전으로 연간 관광객 1000만명 달성을 목표로 삼았다.‘거창한나라 웰니스’라는 브랜드 네이밍은 ‘이상한 나라의 앨리스’에서 착안한 스토리텔링이다. 관광객이 거창이라는 가상의 웰니스 국가를 여행하며 치유를 경험한다는 세계관을 담았다. 운영체계는 제도적으로 뒷받침한다. ‘2026 거창방문의 해 운영 및 지원 조례’를 제정해 사업 추진의 법적 근거를 마련하고, 주요 정책과 사업을 심의·조정할 추진위원회를 구성했다.방문의 해 주요 프로그램에는 황금사과 스탬프투어, 거창한 밤(夜) 달빛 야간 여행, 착한캠핑 프로젝트, 10만원의 행복, 거창으로 체크인(3GO 확대) 등이 유기적으로 배치됐다. 군은 야구장 광고와 홈쇼핑 연계 등 입체적인 홍보를 펼 계획이다.구인모 거창군수는 “데이터를 통해 확인된 거창 관광의 가능성을 ‘2026 거창방문의 해’의 성공으로 이어가겠다”며 “대한민국 대표 웰니스 관광도시로 자리 잡아 전 국민에게 치유의 가치를 선사하도록 거창군의 행정력을 집중할 계획”이라고 밝혔다.경남 거창군은 관광산업을 생존전략으로 삼았다. 구인모(사진) 군수는 18일 국민일보 인터뷰에서 “관광산업이야말로 지속가능한 도시를 위한 핵심전략”이라고 강조했다.관광산업은 사실상 모든 지자체가 ‘관광도시’를 표방하며 집중하는 분야다. 구 군수는 “거창군은 동서남북 각 권역의 특색을 살린 관광벨트 구축을 전략적으로 추진해 왔다”면서 차별점을 강조했다. 그는 “관광을 단순한 일회성 행사를 넘어 지역 경제 핵심 동력인 ‘산업’으로 접근해 행정력을 집중했다”고 말했다.구 군수는 “감악산 별바람언덕의 인지도 상승과 거창창포원의 지방정원 안착, 수승대와 항노화힐링랜드 활성화는 일관된 군 정책과 군민들의 협력으로 가능했다”고 말했다. 또 “특히 데이터 분석으로 체류형 관광 콘텐츠를 지속적으로 보완함으로써 방문객이 거창에 더 오래 머물며 지역경제에 실질적 도움을 주는 구조를 마련한 점이 성공 요인”이라고 했다.그는 “‘1000만 관광객 시대’는 거창군이 지속가능한 미래 도시로 나아가기 위해 설정한 군정의 핵심 비전”이라고 말했다. 그러면서 “최근 관광객 수 추이를 보면 지난해 660만명을 기록하는 등 성장세가 뚜렷해 이 목표가 결코 불가능한 수치는 아니다”고 덧붙였다. 또 “올해를 ‘거창방문의 해’로 정하고 더 공격적인 관광 마케팅 계획을 수립 중”이라며 “단체 관광객 유치 인센티브 제도나 산림레포츠파크 같은 신규 인프라 확충은 1000만 관광객 유치 기반이 될 것”이라고 설명했다.구 군수는 “앞으로 거창군은 웰니스 관광 선두 주자로서 체계적인 발전을 도모할 계획”이라고 말했다. 이어 “거창창포원 국가정원 승격으로 경쟁력을 높이고 천혜의 산림 자원을 활용해 산림 웰니스 콘텐츠를 더욱 전문화할 예정”이라며 “디지털 스마트 관광 플랫폼 구축 등 첨단 행정 서비스 향상에 주력하겠다”고 강조했다.창원=이임태 기자 sinam@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지