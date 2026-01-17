영산아트홀 신인연주자시리즈, 레이어드 콘서트 시즌2
제16회 국민일보·영산아트홀 주최 오르간·실내악 콩쿠르 입상자 연주회(포스터)가 오는 26일 서울 영등포구 영산아트홀에서 열린다. 오르간 독주 부문 고등부 1등 없는 공동 2등 손예지는 바흐의 ‘프렐류드와 푸가’ G장조 BWV 550 중 ‘푸가’와 멘델스존의 오르간 소나타 5번 Op.65 중 2악장, 대학원·일반부 2등 권다은은 바흐의 ‘사랑하는 주님 우리가 여기 있습니다’ BWV 731과 뒤뤼플레의 ‘모음곡’ Op.5 중 ‘토카타’, 대학부 2등 부영서는 바흐의 ‘트리오 소나타’ 6번 중 1악장과 뒤뤼플레의 ‘스케르초’ Op.2을 연주한다. 그리고 실내악 대학·일반부 피아노 듀오 부문의 박인혜와 최새롬은 라벨의 ‘두대의 피아노를 위한 라 발스’를 연주한다. 문의 영산아트홀(02-6181-5260, 5263)
레이어드 콘서트 시즌2(포스터)가 오는 29일 서울 영등포구 영산아트홀에서 열린다. 레이어드 콘서트는 다양한 악기의 소리가 만나고, 그 소리들이 겹겹이 쌓이며 만들어내는 ‘음향의 층’을 들려주기 위해 기획됐다. 이태은이 지휘를 맡은 이번 콘서트에는 성악 6명, 현악 5명, 목관 5명, 피아노 2명, 타악기 2명, 오르간 1명 등 21명의 연주자가 참여한다. 현악 5중주와 목관 5중주, 성악앙상블, 오르간, 피아노 그리고 타악기까지 다양한 편성의 연주가 차례로 무대에 오른다. 보닛의 ‘콘서트 변주곡’(오르간), 드보르자크의 현악사중주 ‘아메리카’ 중 1악장, 마르케스의 ‘단손’ 2번, 오페라 ‘세비야의 이발사’ ‘나비부인’ ‘나부코’ 속 아리아 등을 들려준다. 문의 아트모멘텀(02-363-7001)
