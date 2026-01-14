[포토] 창원 국가산단 내 공장 화재

시사 전체기사

경남 창원시 성산구 국가산업단지 내 자동차부품 생산공장에서 14일 화재가 발생해 검은 연기가 퍼져 나오고 있다. 공장 직원 등 50여명이 대피했으며 다행히 인명피해 없이 불길이 잡혔다. 연합뉴스

